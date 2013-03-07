PREVIEW XV GIORNATA ECCELLENZA: LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER IL MOGLIANO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW XV GIORNATA*
*LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER LA TRASFERTA DI MOGLIANO*
*Roma* – Dopo le due sconfitte patite a Padova e in casa con il Viadana,
che hanno però fruttato un punto per la classifica, le Fiamme si trovano di
fronte, di nuovo, ad un impegno difficile.
Nella quindicesima giornata di campionato le Fiamme se la dovranno vedere
con il Mogliano. Il team di coach Casellato all’andata inflisse una dura
lezione ai cremisi che uscirono sconfitti 42 a 8 dal campo di Ponte
Galeria: il peggior passivo casalingo della stagione.
Da allora il XV della Polizia di Stato ha fatto passi da gigante, tanto da
rendere difficile la vita a squadre più blasonate. Ed è questa la
“missione” cui sono chiamati i ragazzi di coach Presutti sabato prossimo in
terra veneta.
La formazione che l’allenatore cremisi schiererà, sarà figlia di
un’infermeria ancora affollata: Vedrani, Cerqua, Favaro, Santelli, Rosa,
Boarato e Pettinari, compongono la numerosa pattuglia degli infortunati.
Poche, dunque, le novità rispetto al XV schierato sabato scorso contro il
Viadana, costituite dal rientro di Matteo Zitelli in seconda linea e di
Andrea Balsemin che vestirà la maglia numero 8, consentendo così a Michele
Sutto di riprendere il posto in seconda linea.
Alcuni dubbi da sciogliere ancora per la panchina con Simone Andreucci e
Marco Suaria in ballottaggio con Roberto Mariani e Fabio Gentili.
“Il Mogliano – ha detto coach Presutti – è uno dei seri candidati ad un
posto nei playoff. Casellato sa schierare molto bene la sua squadra e fa
del gioco alla mano uno dei suoi punti forti. Non dobbiamo lasciargli
troppi spazi come abbiamo fatto quando sono venuti a giocare da noi. E
abbiamo visto tutti com’è andata a finire. Noi da allora siamo cresciuti e,
come sempre, anche stavolta daremo il massimo fino alla fine, affrontandoli
a viso aperto e con la serenità di una squadra quasi salva”.
Sabato 9 al “M. Quaggia” di Mogliano Veneto, appuntamento per le ore 14,
quando l’arbitro livornese Liperini darà il fischio d’inizio. Insieme a lui
arbitreranno i giudici di linea Navarra (Trieste) e Lento (Tricesimo, UD).
Quarto uomo sarà il signor Zucchi (Livorno).
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,
Balsemin, Cerasoli, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè, Cocivera
A disposizione: Gentili (Suaria), Moscarda, Di Stefano, Mariani
(Andreucci), Galluppi, Maestri, Vassallo, Calandro
*Roma, 7 marzo 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione