PREVIEW XV GIORNATA ECCELLENZA: LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER IL MOGLIANO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW XV GIORNATA**LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER LA TRASFERTA DI MOGLIANO** **Roma* – Dopo le due sconfitte patite a Padova e in casa con il Viadana,che hanno però fruttato un punto per la classifica, le Fiamme si trovano difronte, di nuovo, ad un impegno difficile.Nella quindicesima giornata di campionato le Fiamme se la dovranno vederecon il Mogliano. Il team di coach Casellato all'andata inflisse una duralezione ai cremisi che uscirono sconfitti 42 a 8 dal campo di PonteGaleria: il peggior passivo casalingo della stagione.Da allora il XV della Polizia di Stato ha fatto passi da gigante, tanto darendere difficile la vita a squadre più blasonate. Ed è questa la"missione" cui sono chiamati i ragazzi di coach Presutti sabato prossimo interra veneta.La formazione che l'allenatore cremisi schiererà, sarà figlia diun'infermeria ancora affollata: Vedrani, Cerqua, Favaro, Santelli, Rosa,Boarato e Pettinari, compongono la numerosa pattuglia degli infortunati.Poche, dunque, le novità rispetto al XV schierato sabato scorso contro ilViadana, costituite dal rientro di Matteo Zitelli in seconda linea e diAndrea Balsemin che vestirà la maglia numero 8, consentendo così a MicheleSutto di riprendere il posto in seconda linea.Alcuni dubbi da sciogliere ancora per la panchina con Simone Andreucci eMarco Suaria in ballottaggio con Roberto Mariani e Fabio Gentili."Il Mogliano – ha detto coach Presutti – è uno dei seri candidati ad unposto nei playoff. Casellato sa schierare molto bene la sua squadra e fadel gioco alla mano uno dei suoi punti forti. Non dobbiamo lasciarglitroppi spazi come abbiamo fatto quando sono venuti a giocare da noi. Eabbiamo visto tutti com'è andata a finire. Noi da allora siamo cresciuti e,come sempre, anche stavolta daremo il massimo fino alla fine, affrontandolia viso aperto e con la serenità di una squadra quasi salva".Sabato 9 al "M. Quaggia" di Mogliano Veneto, appuntamento per le ore 14,quando l'arbitro livornese Liperini darà il fischio d'inizio. Insieme a luiarbitreranno i giudici di linea Navarra (Trieste) e Lento (Tricesimo, UD).Quarto uomo sarà il signor Zucchi (Livorno).*LA PROBABILE FORMAZIONE*Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,Balsemin, Cerasoli, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè, CociveraA disposizione: Gentili (Suaria), Moscarda, Di Stefano, Mariani(Andreucci), Galluppi, Maestri, Vassallo, Calandro* **Roma, 7 marzo 2013**