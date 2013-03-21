PREVIEW XVI GIORNATA ECCELLENZA: REGGIO V FFOO
21/03/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XVI GIORNATA*
*SABATO A REGGIO EMILIA, FIAMME ORO IN CAMPO CON IL LUTTO AL BRACCIO*
* *
*Forgione: “Sabato giocheremo per ricordare ed onorare la memoria di
Antonio Manganelli. Se oggi le Fiamme Oro Rugby *
*esistono ancora, lo dobbiamo anche a lui”.*
* *
*Presutti: “Dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori. Loro sono
cresciuti e, soprattutto in casa, hanno fatto soffrire molte squadre”.*
* *
*Roma* – *“Se le Fiamme Oro Rugby esistono ancora e oggi giocano in
Eccellenza – dichiara il Vice presidente esecutivo, Armando Forgione – in
gran parte lo dobbiamo ad Antonio Manganelli. Fu proprio lui nel 2006,
quando ancora era Vice capo della Polizia, ad affidarmi il compito di
riportare il nostro rugby ai massimi livelli in Italia. Sabato giocheremo
per lui, sarà il nostro modo di ricordare ed onorare il nostro Capo della
Polizia”.*
Trasferta insidiosa quella che aspetta i Cremisi in terra emiliana. Dopo le
ultime sconfitte patite in campionato, il team della Polizia di Stato è
pronto a rialzare la testa e a ricominciare a mettere punti da parte per
chiudere in bellezza il primo campionato in Eccellenza.
Il riscatto può partire proprio da Reggio Emilia. Le motivazioni ci sono
tutte, stavolta anche più forti del solito. Presutti punta all’en-plein
contro gli emiliani, già battuti sia in campionato che nelle partite del
Trofeo eccellenza. Ma i “diavoli” rossoneri, rispetto al turno di andata,
sono cresciuti e hanno rinforzato alcuni reparti. Le due squadre sono
divise da soli cinque punti di differenza in classifica e, sicuramente, i
padroni di casa scenderanno in campo determinati ad annullare il divario.
Per quanto riguarda la formazione delle Fiamme, coach Presutti recupera
alcune pedine importanti. Tra gli avanti da sottolineare il rientro dal
primo minuto di capitan Cerqua con la maglia numero due, che sarà
affiancato da Fabio Cocivera e Gianmarco Duca. In seconda linea il quasi
sempre presente Michele Sutto farà coppia con Alberto Cazzola, mentre in
terza scenderanno in campo i flanker Matteo Zitelli e Damiano Vedrani,
anche lui al rientro dopo un infortunio. A chiudere il pack ci sarà il
numero 8 Andrea Balsemin. Nessuna novità sia in mediana, occupata
stabilmente da Nicola Benetti e Carlo Canna, sia tra i centri che saranno
Daniele Forcucci e Giovanni Massaro. Tra le ali, conferma per Pietro
Valcastelli e fiducia a Simone Andreucci. Sarà della partita anche Guido
Barion che, come estremo, chiuderà il XV titolare a Reggio Emilia.
*“Dovremo stare molto attenti – ha detto coach Presutti – a non commettere
troppi errori. Loro sono molto cresciuti rispetto all’inizio del Campionato
e hanno rinforzato soprattutto la mischia, inserendo giocatori di livello.
In casa sono molto pericolosi e non poche squadre qui hanno sofferto. Noi
cercheremo di imporre il nostro gioco dall’inizio e solo se ci riusciremo
fino alla fine potremo portare a casa un risultato positivo. Abbiamo anche
una motivazione in più: onorare la memoria di un uomo che ho conosciuto e
stimato”.*
Calcio d’inizio sabato 23 marzo, ore 15, al “Canalina” di Reggio Emilia.
Arbitrerà il padovano Marrama, insieme ai giudici di linea Damasco (Arezzo)
e Cusano (Costabissara, VI). Quarto uomo sarà il signor Armanini (Noceto,
PR).
* *
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, Andreucci, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera.
A disp.: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Galluppi, Cerasoli, Vassallo, Boarato,
Calandro
* *
*Roma, 21 marzo 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
* *
