PREVIEW XVI GIORNATA ECCELLENZA: REGGIO V FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **XVI GIORNATA**SABATO A REGGIO EMILIA, FIAMME ORO IN CAMPO CON IL LUTTO AL BRACCIO** **Forgione: “Sabato giocheremo per ricordare ed onorare la memoria diAntonio Manganelli. Se oggi le Fiamme Oro Rugby **esistono ancora, lo dobbiamo anche a lui”.** **Presutti: “Dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori. Loro sonocresciuti e, soprattutto in casa, hanno fatto soffrire molte squadre”.** **Roma* – *“Se le Fiamme Oro Rugby esistono ancora e oggi giocano inEccellenza – dichiara il Vice presidente esecutivo, Armando Forgione – ingran parte lo dobbiamo ad Antonio Manganelli. Fu proprio lui nel 2006,quando ancora era Vice capo della Polizia, ad affidarmi il compito diriportare il nostro rugby ai massimi livelli in Italia. Sabato giocheremoper lui, sarà il nostro modo di ricordare ed onorare il nostro Capo dellaPolizia”.*Trasferta insidiosa quella che aspetta i Cremisi in terra emiliana. Dopo leultime sconfitte patite in campionato, il team della Polizia di Stato èpronto a rialzare la testa e a ricominciare a mettere punti da parte perchiudere in bellezza il primo campionato in Eccellenza.Il riscatto può partire proprio da Reggio Emilia. Le motivazioni ci sonotutte, stavolta anche più forti del solito. Presutti punta all’en-pleincontro gli emiliani, già battuti sia in campionato che nelle partite delTrofeo eccellenza. Ma i “diavoli” rossoneri, rispetto al turno di andata,sono cresciuti e hanno rinforzato alcuni reparti. Le due squadre sonodivise da soli cinque punti di differenza in classifica e, sicuramente, ipadroni di casa scenderanno in campo determinati ad annullare il divario.Per quanto riguarda la formazione delle Fiamme, coach Presutti recuperaalcune pedine importanti. Tra gli avanti da sottolineare il rientro dalprimo minuto di capitan Cerqua con la maglia numero due, che saràaffiancato da Fabio Cocivera e Gianmarco Duca. In seconda linea il quasisempre presente Michele Sutto farà coppia con Alberto Cazzola, mentre interza scenderanno in campo i flanker Matteo Zitelli e Damiano Vedrani,anche lui al rientro dopo un infortunio. A chiudere il pack ci sarà ilnumero 8 Andrea Balsemin. Nessuna novità sia in mediana, occupatastabilmente da Nicola Benetti e Carlo Canna, sia tra i centri che sarannoDaniele Forcucci e Giovanni Massaro. Tra le ali, conferma per PietroValcastelli e fiducia a Simone Andreucci. Sarà della partita anche GuidoBarion che, come estremo, chiuderà il XV titolare a Reggio Emilia.*“Dovremo stare molto attenti – ha detto coach Presutti – a non commetteretroppi errori. Loro sono molto cresciuti rispetto all’inizio del Campionatoe hanno rinforzato soprattutto la mischia, inserendo giocatori di livello.In casa sono molto pericolosi e non poche squadre qui hanno sofferto. Noicercheremo di imporre il nostro gioco dall’inizio e solo se ci riusciremofino alla fine potremo portare a casa un risultato positivo. Abbiamo ancheuna motivazione in più: onorare la memoria di un uomo che ho conosciuto estimato”.*Calcio d’inizio sabato 23 marzo, ore 15, al “Canalina” di Reggio Emilia.Arbitrerà il padovano Marrama, insieme ai giudici di linea Damasco (Arezzo)e Cusano (Costabissara, VI). Quarto uomo sarà il signor Armanini (Noceto,PR).* **LA PROBABILE FORMAZIONE*Barion, Andreucci, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera.A disp.: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Galluppi, Cerasoli, Vassallo, Boarato,Calandro* **Roma, 21 marzo 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito