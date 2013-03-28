PREVIEW XVII GIORNATA ECCELLENZA: FFOO VS L'AQUILA
di Redazione
28/03/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 92_12-13 - PREVIEW XVII GIORNATA ECCELLENZA FFOO v L'AQUILA.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*PREVIEW XVII GIORNATA: **SABATO 30 AL GELSOMINI ARRIVA L’AQUILA*
*Roma* – Dopo la vittoria in trasferta a Reggio Emilia, le Fiamme tornano
in campo sabato 30 tra le mura amiche del “Gelsomini” per tentare il
secondo “en-plein” stagionale, stavolta contro in neroverdi aquilani, già
sconfitti tre volte tra campionato e Trofeo eccellenza.
La “missione” del XV cremisi sarà quella di fare più punti possibili, così
da consolidare la posizione a metà classifica e conquistare, anche
matematicamente, la salvezza. Una vittoria contro gli abruzzesi darebbe
questa certezza, ma i neroverdi, attualmente penultimi con 9 punti,
sicuramente si presenteranno al “Gelsomini” pronti a dar battaglia sul
campo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.
Poche le novità nella formazione delle Fiamme. Coach Pasquale Presutti
conferma in blocco il XV che ha vinto sabato scorso a Reggio Emilia, unica
variazione lo spostamento di Pietro Valcastelli in posizione di centro
insieme a Giovanni Massaro, con Marcello De Gaspari e Simone Andreucci che
giocheranno ali. Alcuni avvicendamenti anche in panchina dove tornano la
seconda linea Luca Mammana e il pilone Fabio Gentili.
Prima del fischio d’inizio, fissato per le 15, verrà osservato un minuto di
silenzio per ricordare il prof. Isaia Di Cesare, recentemente scomparso,
aquilano doc e preparatore atletico della Nazionale italiana durante le
gestioni tecniche di Georges Coste e Massimo Mascioletti.
“Dovremo fare molta attenzione – ha detto Pasquale Presutti – perché
L’Aquila, anche se penultima in campionato, è una squadra da prendere con
le molle. Hanno voglia di tirarsi fuori da una posizione difficile e
scommetto che faranno di tutto per riuscirci. Dal canto nostro dobbiamo far
punti e consolidare questo ottavo posto. Voglio ricordare con affetto – ha
proseguito Presutti – l’amico Isaia Di Cesare, uno dei preparatori atletici
che ha rivoluzionato il modo di allenarsi nel rugby. Ci mancherà tanto come
uomo e come professionista”.
Ad arbitrare Fiamme-L’Aquila, sarà l’internazionale Carlo Damasco (Arezzo),
insieme ai due giudici di linea De Martino (Pomigliano D’Arco, NA) e
Commone (Arzano, NA); quarto uomo sarà il beneventano Casciello.
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, Andreucci, Massaro, Valcastelli, De Gaspari, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera.
*A disposizione*: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Boarato,
Marinaro, Calandro
*Roma, 28 marzo 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*PREVIEW XVII GIORNATA: **SABATO 30 AL GELSOMINI ARRIVA L’AQUILA*
*Roma* – Dopo la vittoria in trasferta a Reggio Emilia, le Fiamme tornano
in campo sabato 30 tra le mura amiche del “Gelsomini” per tentare il
secondo “en-plein” stagionale, stavolta contro in neroverdi aquilani, già
sconfitti tre volte tra campionato e Trofeo eccellenza.
La “missione” del XV cremisi sarà quella di fare più punti possibili, così
da consolidare la posizione a metà classifica e conquistare, anche
matematicamente, la salvezza. Una vittoria contro gli abruzzesi darebbe
questa certezza, ma i neroverdi, attualmente penultimi con 9 punti,
sicuramente si presenteranno al “Gelsomini” pronti a dar battaglia sul
campo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.
Poche le novità nella formazione delle Fiamme. Coach Pasquale Presutti
conferma in blocco il XV che ha vinto sabato scorso a Reggio Emilia, unica
variazione lo spostamento di Pietro Valcastelli in posizione di centro
insieme a Giovanni Massaro, con Marcello De Gaspari e Simone Andreucci che
giocheranno ali. Alcuni avvicendamenti anche in panchina dove tornano la
seconda linea Luca Mammana e il pilone Fabio Gentili.
Prima del fischio d’inizio, fissato per le 15, verrà osservato un minuto di
silenzio per ricordare il prof. Isaia Di Cesare, recentemente scomparso,
aquilano doc e preparatore atletico della Nazionale italiana durante le
gestioni tecniche di Georges Coste e Massimo Mascioletti.
“Dovremo fare molta attenzione – ha detto Pasquale Presutti – perché
L’Aquila, anche se penultima in campionato, è una squadra da prendere con
le molle. Hanno voglia di tirarsi fuori da una posizione difficile e
scommetto che faranno di tutto per riuscirci. Dal canto nostro dobbiamo far
punti e consolidare questo ottavo posto. Voglio ricordare con affetto – ha
proseguito Presutti – l’amico Isaia Di Cesare, uno dei preparatori atletici
che ha rivoluzionato il modo di allenarsi nel rugby. Ci mancherà tanto come
uomo e come professionista”.
Ad arbitrare Fiamme-L’Aquila, sarà l’internazionale Carlo Damasco (Arezzo),
insieme ai due giudici di linea De Martino (Pomigliano D’Arco, NA) e
Commone (Arzano, NA); quarto uomo sarà il beneventano Casciello.
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, Andreucci, Massaro, Valcastelli, De Gaspari, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera.
*A disposizione*: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Boarato,
Marinaro, Calandro
*Roma, 28 marzo 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: A REGGIO EMILIA PER RIPRENDERE A VINCERE
Articolo Successivo
MARIUS MITREA TRA GLI ARBITRI PER LA COPPA DEL MONDO U20 2013
Redazione