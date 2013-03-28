PREVIEW XVII GIORNATA ECCELLENZA: FFOO VS L'AQUILA

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW XVII GIORNATA: **SABATO 30 AL GELSOMINI ARRIVA L’AQUILA**Roma* – Dopo la vittoria in trasferta a Reggio Emilia, le Fiamme tornanoin campo sabato 30 tra le mura amiche del “Gelsomini” per tentare ilsecondo “en-plein” stagionale, stavolta contro in neroverdi aquilani, giàsconfitti tre volte tra campionato e Trofeo eccellenza.La “missione” del XV cremisi sarà quella di fare più punti possibili, cosìda consolidare la posizione a metà classifica e conquistare, anchematematicamente, la salvezza. Una vittoria contro gli abruzzesi darebbequesta certezza, ma i neroverdi, attualmente penultimi con 9 punti,sicuramente si presenteranno al “Gelsomini” pronti a dar battaglia sulcampo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.Poche le novità nella formazione delle Fiamme. Coach Pasquale Presutticonferma in blocco il XV che ha vinto sabato scorso a Reggio Emilia, unicavariazione lo spostamento di Pietro Valcastelli in posizione di centroinsieme a Giovanni Massaro, con Marcello De Gaspari e Simone Andreucci chegiocheranno ali. Alcuni avvicendamenti anche in panchina dove tornano laseconda linea Luca Mammana e il pilone Fabio Gentili.Prima del fischio d’inizio, fissato per le 15, verrà osservato un minuto disilenzio per ricordare il prof. Isaia Di Cesare, recentemente scomparso,aquilano doc e preparatore atletico della Nazionale italiana durante legestioni tecniche di Georges Coste e Massimo Mascioletti.“Dovremo fare molta attenzione – ha detto Pasquale Presutti – perchéL’Aquila, anche se penultima in campionato, è una squadra da prendere conle molle. Hanno voglia di tirarsi fuori da una posizione difficile escommetto che faranno di tutto per riuscirci. Dal canto nostro dobbiamo farpunti e consolidare questo ottavo posto. Voglio ricordare con affetto – haproseguito Presutti – l’amico Isaia Di Cesare, uno dei preparatori atleticiche ha rivoluzionato il modo di allenarsi nel rugby. Ci mancherà tanto comeuomo e come professionista”.Ad arbitrare Fiamme-L’Aquila, sarà l’internazionale Carlo Damasco (Arezzo),insieme ai due giudici di linea De Martino (Pomigliano D’Arco, NA) eCommone (Arzano, NA); quarto uomo sarà il beneventano Casciello.*LA PROBABILE FORMAZIONE*Barion, Andreucci, Massaro, Valcastelli, De Gaspari, Canna, Benetti,Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera.*A disposizione*: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Boarato,Marinaro, Calandro*Roma, 28 marzo 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito