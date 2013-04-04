PREVIEW XVIII GIORNATA ECCELLENZA: SAN DONA' V FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** PREVIEW XVIII GIORNATA**SABATO 6 ALLE 16, FIAMME ORO DI SCENA A SAN DONA’** PRESUTTI: “Voglio conservare questo settimo posto fino alla fine delcampionato. Serve quella determinazione che ci ha permesso di vincere duepartite di seguito”****Roma* – Sabato 6 aprile, in occasione della XVIII giornata delCampionato nazionale di Eccellenza, le Fiamme Oro Rugby saranno di scenasul terreno del “Pacifici” a San Donà. La formazione della Polizia di Statocercherà di invertire quel trend negativo che, nel 2012 sia in Serie A chein Eccellenza, le ha sempre viste uscire sconfitte dai confronti con iveneti. Infatti, l’ultima vittoria risale al 23 ottobre 2011 quando, aPonte Galeria, il XV Cremisi si impose con il punteggio di 49 a 15.Le due squadre, entrambe neopromosse, occupano una posizione di classificatranquilla (Fiamme settime con 33 punti e San Donà nono a quota 27) lontanedalla zona retrocessione e hanno, più o meno, compiuto lo stesso percorsonel massimo campionato.Per quanto riguarda la formazione che schiererà sabato, Pasquale Presutticonferma gran parte del blocco che, nelle ultime due giornate, a vinto aReggio Emilia e in casa con L’Aquila. Poche, dunque, le novità costituitedal tallonatore Marco Moscarda, originario proprio di San Donà di Piave, incampo dal primo minuto, e dal ritorno nel ruolo di centro di DanieleForcucci dopo la squalifica scontata la scorsa settimana, con ilconseguente spostamento all’ala di Pietro Valcastelli. Capitan Cerquapartirà dalla panchina e affiderà i gradi in campo a Nicola Benetti. Sempretra le sostituzioni sono da registrare due ballottaggi (tra le prime lineeFabio Gentili e Marco Suaria, e le aperture Ettore Boarato e Luca Calandro)che verranno sciolti solo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.“Voglio conservare questo settimo posto fino alla fine del campionato – hadichiarato l’allenatore delle Fiamme, Pasquale Presutti – e potremo farlosolo se anche questo sabato mostreremo la determinazione che abbiamo messoin campo finora. Non sarà una partita semplice: loro stanno facendo unottimo campionato e hanno trovato il giusto mix tra giocatori diesperienza, anche internazionale, e giovani interessanti, oltre avere unpacchetto di mischia molto valido che, all’andata, fece la differenza. Noida allora siamo cresciuti e quella di sabato sarà una di quelle partite chepotrà dirci, effettivamente, quanto”.Fischio d’inizio al “Pacifici” fissato per le 16, a darlo sarà il milaneseRoscini, che dirigerà l’incontro insieme ai giudici di linea Russo (Milano)e Borsetto (Varese); quarto uomo sarà il trevigiano Bellinato.*LA PROBABILE FORMAZIONE*Barion, Valcastelli, Massaro, Forcucci, De Gaspari, Canna, Benetti (cap.),Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Moscarda, Cocivera.a disposizione: Gentili (Suaria), Cerqua, Di Stefano, Mammana, Cerasoli,Marinaro, Boarato (Calandro), Andreucci.*Roma, 4 aprile 2013****Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito