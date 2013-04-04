PREVIEW XVIII GIORNATA ECCELLENZA: SAN DONA' V FFOO
di Redazione
04/04/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 95_12-13 - PREVIEW XVIII GIORNATA ECCELLENZA SAN DONA' V FFOO.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* PREVIEW XVIII GIORNATA*
*SABATO 6 ALLE 16, FIAMME ORO DI SCENA A SAN DONA’*
* PRESUTTI: “Voglio conservare questo settimo posto fino alla fine del
campionato. Serve quella determinazione che ci ha permesso di vincere due
partite di seguito”*
***Roma* – Sabato 6 aprile, in occasione della XVIII giornata del
Campionato nazionale di Eccellenza, le Fiamme Oro Rugby saranno di scena
sul terreno del “Pacifici” a San Donà. La formazione della Polizia di Stato
cercherà di invertire quel trend negativo che, nel 2012 sia in Serie A che
in Eccellenza, le ha sempre viste uscire sconfitte dai confronti con i
veneti. Infatti, l’ultima vittoria risale al 23 ottobre 2011 quando, a
Ponte Galeria, il XV Cremisi si impose con il punteggio di 49 a 15.
Le due squadre, entrambe neopromosse, occupano una posizione di classifica
tranquilla (Fiamme settime con 33 punti e San Donà nono a quota 27) lontane
dalla zona retrocessione e hanno, più o meno, compiuto lo stesso percorso
nel massimo campionato.
Per quanto riguarda la formazione che schiererà sabato, Pasquale Presutti
conferma gran parte del blocco che, nelle ultime due giornate, a vinto a
Reggio Emilia e in casa con L’Aquila. Poche, dunque, le novità costituite
dal tallonatore Marco Moscarda, originario proprio di San Donà di Piave, in
campo dal primo minuto, e dal ritorno nel ruolo di centro di Daniele
Forcucci dopo la squalifica scontata la scorsa settimana, con il
conseguente spostamento all’ala di Pietro Valcastelli. Capitan Cerqua
partirà dalla panchina e affiderà i gradi in campo a Nicola Benetti. Sempre
tra le sostituzioni sono da registrare due ballottaggi (tra le prime linee
Fabio Gentili e Marco Suaria, e le aperture Ettore Boarato e Luca Calandro)
che verranno sciolti solo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.
“Voglio conservare questo settimo posto fino alla fine del campionato – ha
dichiarato l’allenatore delle Fiamme, Pasquale Presutti – e potremo farlo
solo se anche questo sabato mostreremo la determinazione che abbiamo messo
in campo finora. Non sarà una partita semplice: loro stanno facendo un
ottimo campionato e hanno trovato il giusto mix tra giocatori di
esperienza, anche internazionale, e giovani interessanti, oltre avere un
pacchetto di mischia molto valido che, all’andata, fece la differenza. Noi
da allora siamo cresciuti e quella di sabato sarà una di quelle partite che
potrà dirci, effettivamente, quanto”.
Fischio d’inizio al “Pacifici” fissato per le 16, a darlo sarà il milanese
Roscini, che dirigerà l’incontro insieme ai giudici di linea Russo (Milano)
e Borsetto (Varese); quarto uomo sarà il trevigiano Bellinato.
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, Valcastelli, Massaro, Forcucci, De Gaspari, Canna, Benetti (cap.),
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Moscarda, Cocivera.
a disposizione: Gentili (Suaria), Cerqua, Di Stefano, Mammana, Cerasoli,
Marinaro, Boarato (Calandro), Andreucci.
*Roma, 4 aprile 2013*
***Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione