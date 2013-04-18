PREVIEW XX GIORNATA ECCELLENZA: CROCIATI PR V FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW XX GIORNATA DI ECCELLENZA**SABATO 20 APRILE, FIAMME A NOCETO CONTRO I CROCIATI** **PRESUTTI: “Non dobbiamo pensare che sarà una partita semplice, anzidobbiamo rimanere concentrati senza pensare alla classifica e giocare comenegli ultimi match”.** **Roma* – Reduci dall’esaltante vittoria contro il Rovigo, sabato 20 aprile,alle 16, le Fiamme saranno ospiti dei Crociati Parma per disputare la XX eterzultima giornata di campionato. All’andata i Cremisi uscirono vittoriosidal sintetico del “Gesomini” con un perentorio 40 a 7. Ma stavolta gliemiliani, relegati a fondo classifica con soli quattro punti, dovrannogiocarsi tutte le chanche per agguantare quella salvezza che sembraallontanarsi sempre di più. Coach Bordon ha fatto appello a tutti i tifosiche hanno a cuore la causa crociata, di venire numerosi al “Nando Capra” diNoceto per sostenere la propria squadra. Il clima, dunque, per il XV dellaPolizia di Stato non sarà dei più semplici e il rischio è quello diarrivare all’impegno mentalmente scarichi. Per questo motivo l’allenatoredelle Fiamme, Pasquale Presutti, durante la settimana ha insistito moltosul tipo di approccio da avere e, mostrando di non prendere sottogambal’impegno, ha confermato quasi per intero la formazione che sabato scorsoha vinto con il Rovigo.Le uniche novità sono in prima linea con Marco Moscarda che indosserà lamaglia numero due dal primo minuto e Valerio Vicerè pronto ad entrare dallapanchina. I gradi da capitano, dato che Giuseppe Cerqua riposerà per unturno, li vestirà Nicola Benetti che tenterà di scalzare il rodigino Bassondal vertice della classifica marcatori (rispettivamente 211 contro 218punti). In terza linea in campo dall’inizio, nel ruolo di numero 8, ci saràl’aquilano Carlo Cerasoli, mentre tra i centri rientrerà Daniele Forcucci,completamente ristabilitosi dall’infortunio al ginocchio patito nel matchdi San Donà. Estremo giocherà di nuovo Roberto Mariani.* “Non dobbiamo pensare che a Parma ci aspetterà una gita di piacere – hadetto coach Presutti – perché loro hanno bisogno di far punti per usciredalla situazione difficile in cui sono. Dobbiamo fare la nostra partitasenza dar importanza alla classifica e giocare concentrati, così comeabbiamo fatto nelle ultime quattro giornate. Solo così potremo portare acasa il risultato”.*Dirigerà l’incontro l’arbitro internazionale Marius Mitrea (TV), insieme aiguardalinee Bertelli (BS) e Franzoi (VE); quarto uomo sarà il piacentinoGobbi.*LA PROBABILE FORMAZIONE*Mariani, De Gaspari, Forcucci, Massaro, Andreucci, Canna, Benetti,Cerasoli, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Moscarda, CociveraA disp.: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Maestri, Marinaro, Boarato,CalandroRoma, 18 aprile 2013** **Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito