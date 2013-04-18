PREVIEW XX GIORNATA ECCELLENZA: CROCIATI PR V FFOO
di Redazione
18/04/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW XX GIORNATA DI ECCELLENZA*
*SABATO 20 APRILE, FIAMME A NOCETO CONTRO I CROCIATI*
*PRESUTTI: “Non dobbiamo pensare che sarà una partita semplice, anzi
dobbiamo rimanere concentrati senza pensare alla classifica e giocare come
negli ultimi match”.*
*Roma* – Reduci dall’esaltante vittoria contro il Rovigo, sabato 20 aprile,
alle 16, le Fiamme saranno ospiti dei Crociati Parma per disputare la XX e
terzultima giornata di campionato. All’andata i Cremisi uscirono vittoriosi
dal sintetico del “Gesomini” con un perentorio 40 a 7. Ma stavolta gli
emiliani, relegati a fondo classifica con soli quattro punti, dovranno
giocarsi tutte le chanche per agguantare quella salvezza che sembra
allontanarsi sempre di più. Coach Bordon ha fatto appello a tutti i tifosi
che hanno a cuore la causa crociata, di venire numerosi al “Nando Capra” di
Noceto per sostenere la propria squadra. Il clima, dunque, per il XV della
Polizia di Stato non sarà dei più semplici e il rischio è quello di
arrivare all’impegno mentalmente scarichi. Per questo motivo l’allenatore
delle Fiamme, Pasquale Presutti, durante la settimana ha insistito molto
sul tipo di approccio da avere e, mostrando di non prendere sottogamba
l’impegno, ha confermato quasi per intero la formazione che sabato scorso
ha vinto con il Rovigo.
Le uniche novità sono in prima linea con Marco Moscarda che indosserà la
maglia numero due dal primo minuto e Valerio Vicerè pronto ad entrare dalla
panchina. I gradi da capitano, dato che Giuseppe Cerqua riposerà per un
turno, li vestirà Nicola Benetti che tenterà di scalzare il rodigino Basson
dal vertice della classifica marcatori (rispettivamente 211 contro 218
punti). In terza linea in campo dall’inizio, nel ruolo di numero 8, ci sarà
l’aquilano Carlo Cerasoli, mentre tra i centri rientrerà Daniele Forcucci,
completamente ristabilitosi dall’infortunio al ginocchio patito nel match
di San Donà. Estremo giocherà di nuovo Roberto Mariani.
* “Non dobbiamo pensare che a Parma ci aspetterà una gita di piacere – ha
detto coach Presutti – perché loro hanno bisogno di far punti per uscire
dalla situazione difficile in cui sono. Dobbiamo fare la nostra partita
senza dar importanza alla classifica e giocare concentrati, così come
abbiamo fatto nelle ultime quattro giornate. Solo così potremo portare a
casa il risultato”.*
Dirigerà l’incontro l’arbitro internazionale Marius Mitrea (TV), insieme ai
guardalinee Bertelli (BS) e Franzoi (VE); quarto uomo sarà il piacentino
Gobbi.
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Mariani, De Gaspari, Forcucci, Massaro, Andreucci, Canna, Benetti,
Cerasoli, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Moscarda, Cocivera
A disp.: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Maestri, Marinaro, Boarato,
Calandro
Roma, 18 aprile 2013*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione