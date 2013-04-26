PREVIEW XXI GIORNATA: FFOO V LAZIO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW XXI GIORNATA** SABATO 27 PER L’ULTIMA IN CASA DELLE FIAMME C’E’ LA LAZIO** **PRESUTTI: “Vogliamo salutare il nostro pubblico con una prestazione dirilievo. Sarà un match aperto e sicuramente vedremo giocare un bel rugby”******Roma* - Sabato 27 a Ponte Galeria arriva la Lazio nell'ultimo incontrocasalingo della stagione delle Fiamme. Il XV della Polizia di Stato èchiamato a riscattare la opaca prestazione di sabato scorso contro iCrociati: un passaggio a vuoto che, durante la settimana, è statoanalizzato a fondo dai giocatori e dallo staff della squadra. L'occasioneper dimostrare che quello emiliano sia stato solamente un episodio, arrivasubito sabato, quando il team cremisi affronterà, per la quarta volta nellastagione, i biancoazzurri. Sará l'occasione per salutare il pubblico del"Gelsomini", ma anche l'opportunitá per stabilire una supremazia cittadinatra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questa stagione, senon di confermare le posizioni conquistate finora e di onorare uncampionato che per le Fiamme, attualmente settime con 41 punti, è statosicuramente positivo. Per quanto riguarda i confronti tra i due team, iCremisi sono in vantaggio per 2 a 1, avendo vinto all'andata all'Acquaacetosa in campionato e in casa nel Trofeo eccellenza.Coach Presutti conferma i quindici scesi in campo sabato scorso contro iCrociati, con l'eccezione del rientro di capitan Cerqua, riservandosicambiamenti di formazione dopo la rifinitura di venerdí.*"Sará un match aperto - ha commentato coach Presutti - in cui entrambe lesquadre ci terranno a far bella figura: noi per salutare il nostro pubblicocon una prestazione di rilievo, la Lazio per riscattare la sconfitta disabato scorso. Sono sicuro che vedremo dell'ottimo rugby in campo".*Fischio d'inizio alle 16. Ad arbitrare sarà il livornese Liperini, con igiudici di linea Sironi (Colleferro, RM) e Pier'Antoni (Roma). Quarto uomosarà il signor Zucchi (Livorno).*LA PROBABILE FORMAZIONE*Mariani, De Gaspari, Massaro, Valcastelli, Andreucci, Canna, Benetti,Balsemin, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Cerqua, CociveraA disp: Di Stefano, Viceré, Gentili, Mammana, Cerasoli, Boarato, Marinaro,Calandro*Roma, 26 aprile 2013******Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito