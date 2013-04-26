PREVIEW XXI GIORNATA: FFOO V LAZIO
di Redazione
26/04/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 105_12-13 - PREVIEW XXI GIORNATA ECCELLENZA FFOO V LAZIO.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* **PREVIEW XXI GIORNATA*
* SABATO 27 PER L’ULTIMA IN CASA DELLE FIAMME C’E’ LA LAZIO*
* **PRESUTTI: “Vogliamo salutare il nostro pubblico con una prestazione di
rilievo. Sarà un match aperto e sicuramente vedremo giocare un bel rugby”***
***Roma* - Sabato 27 a Ponte Galeria arriva la Lazio nell'ultimo incontro
casalingo della stagione delle Fiamme. Il XV della Polizia di Stato è
chiamato a riscattare la opaca prestazione di sabato scorso contro i
Crociati: un passaggio a vuoto che, durante la settimana, è stato
analizzato a fondo dai giocatori e dallo staff della squadra. L'occasione
per dimostrare che quello emiliano sia stato solamente un episodio, arriva
subito sabato, quando il team cremisi affronterà, per la quarta volta nella
stagione, i biancoazzurri. Sará l'occasione per salutare il pubblico del
"Gelsomini", ma anche l'opportunitá per stabilire una supremazia cittadina
tra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questa stagione, se
non di confermare le posizioni conquistate finora e di onorare un
campionato che per le Fiamme, attualmente settime con 41 punti, è stato
sicuramente positivo. Per quanto riguarda i confronti tra i due team, i
Cremisi sono in vantaggio per 2 a 1, avendo vinto all'andata all'Acqua
acetosa in campionato e in casa nel Trofeo eccellenza.
Coach Presutti conferma i quindici scesi in campo sabato scorso contro i
Crociati, con l'eccezione del rientro di capitan Cerqua, riservandosi
cambiamenti di formazione dopo la rifinitura di venerdí.
*"Sará un match aperto - ha commentato coach Presutti - in cui entrambe le
squadre ci terranno a far bella figura: noi per salutare il nostro pubblico
con una prestazione di rilievo, la Lazio per riscattare la sconfitta di
sabato scorso. Sono sicuro che vedremo dell'ottimo rugby in campo".*
Fischio d'inizio alle 16. Ad arbitrare sarà il livornese Liperini, con i
giudici di linea Sironi (Colleferro, RM) e Pier'Antoni (Roma). Quarto uomo
sarà il signor Zucchi (Livorno).
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Mariani, De Gaspari, Massaro, Valcastelli, Andreucci, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Cerqua, Cocivera
A disp: Di Stefano, Viceré, Gentili, Mammana, Cerasoli, Boarato, Marinaro,
Calandro
*Roma, 26 aprile 2013***
Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby
Redazione