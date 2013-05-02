PREVIEW XXII GIORNATA: CROCIATI V FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW XXII GIORNATA**A PRATO L’ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE PER LE FIAMME**Roma* – Sabato 6 maggio, ultimo impegno della stagione per il XV cremisiche chiude la regular season 2013-13 al “Chersoni” di Prato contro iCavalieri.Le Fiamme arrivano all’impegno contro i “Tuttineri” dopo aver subito duesconfitte consecutive, a Parma e in casa con la Lazio, e con l’infermeriapiuttosto affollata dopo il derby capitolino.Coach Presutti, infatti, schiererà una formazione largamente rimaneggiatarispetto all’ultimo impegno di campionato. Tra gli avanti tornerà dal primominuto Fabio Cocivera, in seconda linea Luca Mammana prenderà il posto diMichele Sutto e, in terza, Alessandro Maestri sostituirà Damiano Vedraniche già contro la Lazio, a pochi minuti dall’inizio del match, aveva datoforfait. Totalmente inedita la mediana dove Luca Calandro rileva CarloCanna all’apertura e Simone Marinaro che partirà dall’inizio come medianodi mischia, con Nicola Benetti seduto in panchina e pronto ad entrare.Nessuna novità tra i centri (confermati Simone Andreucci e GiovanniMassaro), mentre all’ala Roberto Mariani, impiegato come estremo negliultimi due incontri, sostituirà Pietro Valcastelli. Chiuderà la formazioneEttore Boarato con la maglia numero 15.All’andata, sul sintetico di Ponte Galeria, finì 29 a 26 per il XV dellaPolizia di Stato che giocò una delle migliori partite della stagione. Masabato al “Chersoni” sarà dura per i ragazzi di Presutti, dato che i“Tuttineri” del duo Frati-De Rossi hanno ancora la possibilità diconquistare il secondo posto in classifica ai danni del Calvisano.*“Arriviamo a questa partita un po’ stanchi dopo una stagione intensa – hacommentato Pasquale Presutti – e con qualche infortunio di troppo. Ma siamointenzionati ad onorare questo impegno nel migliore dei modi, anche seconsapevoli che per noi sarà un match molto difficile, perché giocheremocontro una delle migliori squadre dell’Eccellenza”.*Sarà il milanese Pennè alle 16 a dare il fischio d’inizio dell’ultima dicampionato delle Fiamme, insieme ai giudici di linea Salvi (L’Aquila) eSorrentino (Milano); quarto uomo sarà il signor Masetti (Roma).*LA PROBABILE FORMAZIONE*Boarato, De Gaspari, Andreucci, Massaro, Mariani, Calandro, Marinaro,Balsemin, Zitelli, Maestri, Cazzola, Mammana, Duca, Cerqua (cap), CociveraA disposizione: Di Stefano, Vicerè, Pettinari, Galluppi, Frezza, Benetti,D’Angelo, Baldini*Roma, 2 maggio 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito