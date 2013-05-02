PREVIEW XXII GIORNATA: CROCIATI V FFOO
di Redazione
02/05/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW XXII GIORNATA*
*A PRATO L’ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE PER LE FIAMME*
*Roma* – Sabato 6 maggio, ultimo impegno della stagione per il XV cremisi
che chiude la regular season 2013-13 al “Chersoni” di Prato contro i
Cavalieri.
Le Fiamme arrivano all’impegno contro i “Tuttineri” dopo aver subito due
sconfitte consecutive, a Parma e in casa con la Lazio, e con l’infermeria
piuttosto affollata dopo il derby capitolino.
Coach Presutti, infatti, schiererà una formazione largamente rimaneggiata
rispetto all’ultimo impegno di campionato. Tra gli avanti tornerà dal primo
minuto Fabio Cocivera, in seconda linea Luca Mammana prenderà il posto di
Michele Sutto e, in terza, Alessandro Maestri sostituirà Damiano Vedrani
che già contro la Lazio, a pochi minuti dall’inizio del match, aveva dato
forfait. Totalmente inedita la mediana dove Luca Calandro rileva Carlo
Canna all’apertura e Simone Marinaro che partirà dall’inizio come mediano
di mischia, con Nicola Benetti seduto in panchina e pronto ad entrare.
Nessuna novità tra i centri (confermati Simone Andreucci e Giovanni
Massaro), mentre all’ala Roberto Mariani, impiegato come estremo negli
ultimi due incontri, sostituirà Pietro Valcastelli. Chiuderà la formazione
Ettore Boarato con la maglia numero 15.
All’andata, sul sintetico di Ponte Galeria, finì 29 a 26 per il XV della
Polizia di Stato che giocò una delle migliori partite della stagione. Ma
sabato al “Chersoni” sarà dura per i ragazzi di Presutti, dato che i
“Tuttineri” del duo Frati-De Rossi hanno ancora la possibilità di
conquistare il secondo posto in classifica ai danni del Calvisano.
*“Arriviamo a questa partita un po’ stanchi dopo una stagione intensa – ha
commentato Pasquale Presutti – e con qualche infortunio di troppo. Ma siamo
intenzionati ad onorare questo impegno nel migliore dei modi, anche se
consapevoli che per noi sarà un match molto difficile, perché giocheremo
contro una delle migliori squadre dell’Eccellenza”.*
Sarà il milanese Pennè alle 16 a dare il fischio d’inizio dell’ultima di
campionato delle Fiamme, insieme ai giudici di linea Salvi (L’Aquila) e
Sorrentino (Milano); quarto uomo sarà il signor Masetti (Roma).
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Boarato, De Gaspari, Andreucci, Massaro, Mariani, Calandro, Marinaro,
Balsemin, Zitelli, Maestri, Cazzola, Mammana, Duca, Cerqua (cap), Cocivera
A disposizione: Di Stefano, Vicerè, Pettinari, Galluppi, Frezza, Benetti,
D’Angelo, Baldini
*Roma, 2 maggio 2013*
