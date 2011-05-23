Loading...

PREZZI DEI BIGLIETTI e ACCESSI/ ACCREDITI.

Redazione Avatar

di Redazione

23/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 113 del 23.05.2011 FINALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 28 MAGGIO: PREZZI DEI BIGLIETTI e ACCESSI/ ACCREDITI. Prezzi per i biglietti della partita di Finale del Campionato Italiano di Eccellenza, a Rovigo il 28.05.2011 ore 18.10. Tribuna NORD: 15,00 ? (disponibili da venerdì 27 maggio ore 17.00) Tribuna SUD: 15,00 ? (dedicata al Petrarca) Tribuna EST (posti coperti limitati): 25,00 ?. Tribuna OVEST (tutti posti coperti): 30,00 ?. Tribuna V.I.P.: 50,00 ?. Entrata libera per under 16. I biglietti sono già in prevendita, a Rovigo: - Segreteria Rugby Rovigo Delta, via Alfieri 46 - Official Store Merchandising Rugby Rovigo Delta: Engage Rugby Store (via Miani, 44) e Boreggio Sport (via Casalini, 13). a Padova: al Centro Geremia in area Guizza Per ragioni logistiche e di ordine pubblico, la Rugby Rovigo Delta, organizzatrice dell'evento, comunica che, considerata la capienza dello stadio M. Battaglini, non saranno ammessi ingressi gratuiti ai possessori di tessere rilasciate dalla FIR e dal CONI con timbro SIAE. Le testate giornalistiche possono richiedere l'accredito dei corrispondenti attraverso la F.I.R. o direttamente a [email protected]. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
