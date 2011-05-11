Home Senza categoria PREZZI DEI BIGLIETTI

PREZZI DEI BIGLIETTI

di Redazione 11/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 101 del 11.05.2011 SEMIFINALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 21 MAGGIO: PREZZI DEI BIGLIETTI Prezzi per i biglietti della partita di Semifinale di ritorno play-off, a Rovigo il 21.05.2011 ore 17.30. Tribuna EST: 20,00 ? Tribuna OVEST: 25,00 ? Tribuna V.I.P.: 40,00 ? Entrata libera per under 16. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 18.30 di giovedì 12 maggio, presso: - Segreteria Rugby Rovigo Delta, via Alfieri 46 - Banca Popolare di Vicenza, sportello di Rovigo in Via Sacro Cuore, 5. - Official Store Merchandising Rugby Rovigo Delta: Engage Rugby Store (via Miani, 44) e Boreggio Sport (via Casalini, 13). Promozioni e sconti. - Acquisto biglietto entro il 18.05.2011: sconto di 2 ? sul prezzo del biglietto. - Socio PosseRossoBlu: 15,00 ? per un posto in tribuna EST in Area Posse (necessario esibire la tessera di socio) - Abbonato Rugby Rovigo Delta 2010/2011: sconto di 5 ? sul prezzo di un biglietto (necessario esibire la tessera di abbonato) Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp