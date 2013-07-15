Home Senza categoria Prime, grandi manovre in casa Rangers…

Prime, grandi manovre in casa Rangers…

di Redazione 15/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le prime novità in vista della prossima stagione per la Rangers Rugby Vicenza, riguardano il settore organizzativo ai massimi livelli. La Società ha voluto così dare inizio ad una nuova fase di sviluppo della propria presenza sul grande palcoscenico della palla ovale, dopo i tre anni della gestione Menapace, affidando la Direzione Tecnica di tutte le sue squadre a Fabio Coppo, giocatore di assoluto livello e fino a qualche giorno fa nello staff tecnico del Rovigo oltre che negli anni scorsi, allenatore di successo delle Nazionali giovanili. Coppo, che ha accolto con grande entusiasmo l’invito della dirigenza biancorossa, avrà il compito di far realizzare all’intera struttura tecnica quel salto di qualità, indispensabile per continuare a far crescere la Società di Via Sant’Antonino, consentendole di affrontare al meglio la prossima stagione grazie a quel mix di entusiasmo e acquisizione di tecnica, che solo un personaggio con i suoi trascorsi potevano garantire. Anche la Direzione Sportiva ha un nuovo volto: è quello di Max Tonello, da anni all’interno dei quadri societari e fino alla passata stagione allenatore delle formazioni giovanili. A lui l’incarico di coadiuvare dal punto di vista sportivo, l’attività di Fabio Coppo. Da queste basi prende il via la nuova organizzazione della Rangers Rugby Vicenza, che nelle prossime settimane si muoverà anche per integrare la rosa attuale, con attenzione particolare ad alcuni ruoli, già identificati da Coppo e Tonello in collaborazione con gli allenatori Rampazzo e Serventi e che nei prossimi giorni porteranno la Società ad annunciare nuovi ingressi in prima squadra. La riorganizzazione non poteva non toccare anche l’aspetto legato alla comunicazione e rapporti con la stampa. Dal primo di luglio infatti, sarà la Società bolognese “Comunicatori su Misura” a curare tutti i rapporti con i media locali e nazionali, oltre che studiare eventi e appuntamenti nel corso dell’anno. Anche in questo settore una novità: prima dell’inizio della prossima stagione sarà online il nuovo sito della Società, completamente rivisto e strutturato per venire maggiormente incontro alle nuove esigenze che una compagine impegnata in Serie “A” deve soddisfare. Ufficio stampa Rangers Rugby Vicenza Comunicatori su Misura s.r.l. Tel. 051-6145885

Condividi Facebook Twitter Whatsapp