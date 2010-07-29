Home Fotografi Primo allenamento del Petrarca Rugby

Primo allenamento del Petrarca Rugby

di Redazione 29/07/2010

Primo allenamento per il Petrarca al Centro Geremia della Guizza: 35 giocatori nella rosa, 13 i partenti, 9 i volti nuovi. E' la fotografia della squadra per la stagione che inizierà il 12 settembre, con le partite del campionato d'Eccellenza (si chiama così, non più Super 10) spostate alla domenica per evitare sovrapposizioni con la Celtic League. Al raduno mancavano solo una manciata di giocatori: gli argentini per questioni legate alle date dei voli, qualcun altro che terminerà le vacanze tra oggi e domani. In ogni caso il 1 agosto la squadra sarà al completo.Quanto agli impegni precampionato, il Petrarca sarà impegnato il 20 agosto con un allenamento pilotato contro il Benetton (alla Guizza), il 28 in trasferta a Prato per un triangolare con i Cavalieri e i Crociati, e il 4 settembre a Badia, per un secondo Torneo quadrangolare con Rovigo, Badia e Fiamme Oro. Dal 29 agosto al 2 settembre la squadra andrà in ritiro a Baia Domizia, ospite del presidente Enrico Toffano, che lì gestisce un villaggio turistico.(comunicato stampa Petrarca Rugby)[gallery link="file"]

