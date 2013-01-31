PRIMO ALLENAMENTO PER I TRE PERMIT PLAYERS DELLE ZEBRE PER LA GARA DEL 10 FEBBRAIO A PARMA
di Redazione
31/01/2013
TRE PERMIT PLAYERS SI UNISCONO ALLA ROSA DELLE ZEBRE PER L’IMPEGNO DEL 10 FEBBRAIO A PARMA VS GLASGOW IN RABODIRECT PRO12. Parma – La Federazione Italiana Rugby comunica di avere messo a disposizione dello staff tecnico delle Zebre per l’impegno di domenica 10 Febbraio 2013 – il 14esimo turno della RaboDirect PRO12 a Parma contro gli scozzesi Glasgow Warriors secondi in classifica – tre permit players provenienti dalle rispettive società del campionato Eccellenza : l’ala del Rugby Rovigo Delta Andrea Bacchetti (classe ’88), l’ala del Rugby Reggio Alessandro Castagnoli (classe ’88 – una presenza da permit con le Zebre contro Ulster lo scorso 18 Novembre ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitte-ulster-parma-finale/ )) e l’utility back de I Cavalieri Prato Simone Ragusi (classse ’92). Tutti e tre i giovani giocatori giocano nella linea di trequarti nelle loro rispettive formazioni e si stanno mettendo in luce a suon di mete nel campionato Eccellenza. Il reparto di trequarti bianconero annovera alcuni effettivi infortunati e ben 4 convocati con la Nazionale Italiana che domenica 3 Febbraio a Roma esordisce nel Sei Nazioni contro la Francia ( http://www.zebrerugby.eu/sei-convocati-zebre-nella-nazionale-italiana-per-il-sei-nazioni/ ). Andrea Bacchetti ( http://www.rugbyrovigodelta.it/nqcontent.cfm?a_id=788&giocatore=1 ) è alla sua settima stagione coi rosso-blu : 29 mete in 98 presenze nel massimo campionato italiano e questa stagione ha segnato 5 mete in 14 apparizioni. Alessandro Castagnoli ( http://www.rugbyreggio.it/Portals/0/Gallery/Album/360/FS__9826.jpg ), dopo gli ’80 minuti con la maglia delle Zebre nella beffarda gara dello stadio XXV Aprile contro la capolista della RaboDirect PRO12, Ulster, si è rituffato con soddisfazione nell’Eccellenza trovando 3 mete nelle ultime 3 gare coi rossoneri: 11 le presenze. Prima stagione assolutamente positiva nel massimo campionato italiano per Simone Ragusi ( http://www.icavalieri.it/la-squadra/eccellenza-js/player/2/44.html ) che, tornato in Italia dopo l’esperienza all’Accademia degli Ospreys gallesi, ha inciso subito sulla classifica dei vice-campioni d’Italia con 4 mete in 8 presenze con uno score totale di 36 punti in 391 minuti giocati. Per il milanese anche l’esordio europeo in Amlin Challenge Cup con 4 presenze nella fase a gironi appena conclusa. Ecco le schede dei tre permit players delle Zebre per il 14esimo turno di RaboDirect PRO12 a Parma il 10 Febbraio 2013. Nome: Andrea Cognome: Bacchetti Ruolo: Ala Nazionalità: italiana Data di nascita: 04/07/1988 Luogo di nascita: Rovigo Altezza (cm): 185 Peso (Kg): 98 Provenienza: Rugby Rovigo Delta Honours: Italia, Italia “A”, Italia Under-23 Caps : 2 Nome: Alessandro Cognome: Castagnoli Ruolo: Ala Nazionalità: italiana Data di nascita: 01/03/1988 Luogo di nascita: Parma Altezza (cm): 183 Peso (Kg): 80 Provenienza: Rugby Reggio Honours: Italia Seven, Italia Under 20 Caps : Nome: Simone Cognome: Ragusi Ruolo: Utility Back Nazionalità: italiana Data di nascita: 28/03/1992 Luogo di nascita: Milano Altezza (cm): Peso (Kg): Provenienza: I Cavalieri Prato Honours: Caps : [NOTA PER LE REDAZIONI] Nella foto da sinistra : Alessandro Castagnoli, Andrea Bacchetti, Simone Ragusi e il direttore tecnico delle Zebre Christian Gajan al termine dell'allenamento odierno alla Cittadella del Rugby di Parma Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
