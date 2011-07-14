PRIMO APPUNTAMENTO IL 19 LUGLIO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 luglio 2011 ACCADEMIE FEDERALI ZONALI U18: PRIMO APPUNTAMENTO IL 19 LUGLIO Cinque momenti di preparazione fino a fine agosto. Il 5 settembre lâinizio della stagione per le accademie di Parma, Mogliano e Roma, âLorenzo Sebastianiâ Roma - Con i raduni in programma il 19 luglio si apre la stagione 2011 - 2012 delle Accademie Federali Zonali Under 18. Saranno cinque gli appuntamenti che fino a fine agosto e con tempi e luoghi diversi, impegneranno gli atleti selezionati dagli staff azzurri. La âcampanellaâ suonerÃ ufficialmente il 5 settembre, giorno in cui avrÃ inizio la stagione per le tre accademie di Parma, Mogliano e Roma Di seguito gli atleti selezionati. ACCADEMIA MOGLIANO Yannick Alberic Folly AGBASSE (ASOLO RUGBY CLUB) Alberto ANTONELLI (RUGBY EDUCATIVO SAN DONA') Matteo BARUFFATO (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Mattia BELLINI (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Michele BOCCARDO (C.U.S. PADOVA RUGBY) Jacopo CAPPELLARI (RUGBY PAESE) Mattia CATELAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Edoardo CECCATO (BENETTON RUGBY TREVISO) Santana Yader CHALONEC (AMATORI RUGBY SAN DONAâ) Giacomo FANTUZ (RUGBY BELLUNO) Marco FERRO (RUGBY ROVIGO JUNIOR) Gianni GALARDI (RUGBY EDUCATIVO SAN DONAâ) Matteo GASPARINI (BENETTON RUGBY TREVISO) Andrea GOBBO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Nicola GRIGOLON (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Marco LAZZARONI (LEONORSO RUGBY UDINE) Enrico LUCCHIN (RUGBY ROVIGO JUNIOR AS) Fabio MENEGHIN (JUNIOR RUGBY MIRANO 1957) Riccardo MICHIELETTO (BENETTON RUGBY TREVISO) Pier Paolo MIOTTO (GRIFONI RUGBY ODERZO) Vittorio MUSSO (RUGBY CLUB VALPOLICELLA) Martino NOZZA (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Samuel ORTIS (JUNIOR RUGBY VENEZIA) Simone PARISOTTO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Davide PASINI (RUGBY ROVIGO JUNIOR AS) Paolo RAGAZZI (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Federico RUZZA (C.U.S. PADOVA RUGBY AD) Loris SALVATO (RUGBY PIAZZOLA ) Samuel SENO (BENETTON RUGBY TREVISO) Francesco ZARAMELLA (BENETTON RUGBY TREVISO) Lo staff: Manager: Matteo AMBROSINI Tecnici: Massimo BRUNELLO e Andrea SGORLON Preparatore Fisico: Giacomo VIGNA Medico: Diego ANDREETTA Fisioterapista: Andrea FRASSINELLA Video Alanist: Simon Luca PISTORE Resp. Logisitca: Severino BARBON ACCADEMIA PARMA Karim Shaban ALAA (RUGBY CALVISANO) NicolÃ² ALBANO (RUGBY UNION) Gianmarco AMADASI (RUGBY VIADANA) Steven APPERLEY-ITI KHYAM (RUGBY VIADANA) Derrick APPIAH (MODENA JUNIOR RUGBY) Matteo ARCHETTI (RUGBY ROVATO) Simone BALOCCHI (RUGBY COLORNO JUNIOR) NiccolÃ² BARUFFALDI (BANCA CRAS C.U.S. SIENA RUGBY) Filippo BIANCO (CESIN CUS TORINO RUGBY) Giacomo BIFFI (RUGBY MONZA 1949) Matteo CALDIROLI (RUGBY PARABIAGO) Alberto CAMURRI (MODENA JUNIOR RUGBY CLUB) Filippo CANTONI (RUGBY COLORNO JUNIOR) Pietro CIAMPELLA (RUGBY ACADEMY) Davide CIOTOLI (PRO RECCO RUGBY) Matteo CORNELLI (LYONS VALNURE RUGBY CLUB) Simone Pietro FERRARI (RUGBY PARMA 1931 JUNIOR) Emanuele FUSI (RUGBY MONZA 1949) Gabriele GARIBALDI (LIVORNO RUGBY) Luca GORIETTI (RUGBY MILANO) Domiziano GORLA (RUGBY MONZA 1949) Federico MANUINI (RUGBY BASSA BRESCIANA LENO) Marco PRETTE (POL. VALLEDORA ALPIGNANO) Roberto RACCA (CESIN CUS TORINO RUGBY) Tommaso REBECCHI (RUGBY PARMA 1931 JUNIOR) Renzo RENZETTI (U.S.FIRENZE RUGBY 1931) Federico SALERNO (C.U.S. GENOVA RUGBY) Filippo SCALVI (RUGBY ROVATO ASD) Marco SILVA (AMATORI PARMA RUGBY) Gianluigi SILVESTRI (PESARO RUGBY) Alessandro TORLAI (RUGBY REGGIO) Cherif TRAORE (RUGBY VIADANA) Giacomo VERGNANO (CESIN CUS TORINO RUGBY) Davide ZANETTI (RUGBY FIUMICELLO) Lo staff: Manager: Francesco CAVATORTI Tecnici: Stefano ROMAGNOLI e Alessandro GHINI Preparatore Fisico: Silvano GARBIN Medico: Giuseppe CRIALESI ESPOSITO Fisioterapista: Fabio CAPPABIANCA Video Alanist: Luca SISTI Resp. Logisitca: Luigi BERTOLINI ACCADEMIA LORENZO SEBASTIANI ROMA Maicol AZZOLINI (FORMICHE RUGBY PESARO) Paolo BUONFIGLIO (UNIONE RUGBY PRATO SESTO) Filippo BUSCEMA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Giuseppe CAMPISI (CLUB AMATORI SPORT CATANIA) Alessandro CASINI (ASD BOMBO RUGBY FIRENZE) Giammaria CATTOZZO (CITTA DI CASTELLO RUGBY) Matteo CORAZZI (C.U.S. PERUGIA RUGBY) Ugo D'ONOFRIO (POL.L'AQUILA RUGBY) Adriano DANIELE (POMEZIA-TORVAJANICA RUGBY) Alessandro DE LUCA (RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ) Giacomo DE SANTIS (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Alessandro DEL MONACO (RUGBY ROMA OLIMPIC) Gabriele DI GIULIO (RUGBY FRASCATI) Vittorio FLAMMINI (POL.L'AQUILA RUGBY) Mattia FORGINI (AMATORI RIETI 2003) Renato GIAMMARIOLI (FRASCATI MINI RUGBY 2001) Gianluigi GUALDAMBRINI (RUGBY ROMA OLIMPIC) Yevhen HALUSHKA (UNION RUGBY TIRRENO) Filippo LOMBARDO FILIPPO (PRIMAVERA RUGBY) Gabriele MANGANIELLO (RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO) Nicola RETTAGLIATA (C.U.S. PERUGIA RUGBY) Maid SABANOVIC (PESARO RUGBY) Lorenzo SAVIA (U.S.FIRENZE RUGBY 1931) NicolÃ² SPERANZA (POL.L'AQUILA RUGBY) Andrea TROTTA (RUGBY ROMA OLIMPIC) Leandro TURINO (A.P. PARTENOPE RUGBY) Francesco VENTO (RUGBY UNION MESSINA) Lo staff: Manager: Luigi DONATIELLO Tecnici: Fabio ROPSELLI e Vincenzo TROIANI Preparatore Fisico: Roberto VERNIERI Medici: Berardino DE LUCA/Stefano MARZANI Fisioterapista: Giulio CASARIL Video Alanist: Massimo Carmelo LOMBARDO Resp. Logisitca: Patrizio BOZZA Â Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
