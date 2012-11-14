primo k.o. per coach Bronzini. L'Under 20 fa cinquina!
di Redazione
14/11/2012
Buona la prima, un po' meno la seconda. Dopo il successo all'esordio sulla panchina del Rugby Città di Frascati, Luciano Bronzini rimedia la sua prima sconfitta in sella al team giallorosso. Il Colleferro, domenica scorsa, si è imposto col punteggio di 20-3 lasciando più di qualche rammarico all'allenatore frascatano. «Onestamente non è stata una bella partita e soprattutto non abbiamo giocato per niente bene – rimarca Bronzini -. Siamo stati sofferenti in touche e soprattutto in mischia, abbiamo subito per quasi tutta la partita e non credo che centri molti il fatto che il campo era molto pesante. C'è ancora molto da lavorare». Qualcuno, guardando la classifica, potrebbe sostenere che il traguardo massimo del Rugby Città di Frascati in questa stagione debba essere solo ed esclusivamente la salvezza. Una tesi che Bronzini "contrasta" con una battuta. «Mi auguro che la salvezza non sarà il nostro obbiettivo» sorride il tecnico che ora avrà un po' di tempo per lavorare sul gruppo. Gli impegni della Nazionale, infatti, fermano il torneo di serie B fino a domenica 2 dicembre, quando allo stadio del Rugby di Cocciano arriverà il Rieti terzo della classe. «In questo periodo – dice Bronzini - cercheremo di lavorare sui principi, sperando che la squadra riesca ad assimilarli in fretta. Quanto tempo servirà per vedere la "mia" squadra? Spero solo di riuscire a dare un impronta alla squadra nel modo più veloce possibile». UNDER 20 DA FAVOLA – Per una serie B che non ha ancora mostrato il meglio di sé, c'è un'Under 20 che vola. Il gruppo di coach Alejandro Villalon e Luciano Mazzi ha battuto anche la Nuova Rugby Roma in campo avverso per 19-0 centrando la quinta vittoria in altrettanti incontri di campionato. «Sono molto contento per il gruppo che si è formato: tutti spingiamo nella stessa direzione e nei momenti di difficoltà questo fa la differenza» ha detto Villalon al sito ufficiale (*www.rugbycittadifrascati.it*). «Questi ragazzi ci sorprendono ogni volta che scendono in campo, dando tutto quello che hanno dentro» ha aggiunto Mazzi.
Redazione