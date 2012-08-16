PROBABILE INTERVENTO CHIRURGICO PER VAN NIEKERK
di Redazione
16/08/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
S.S. 2012-2013
Comunicato Stampa n. 10 del 16.08.2012
PROBABILE INTERVENTO CHIRURGICO PER VAN NIEKERK
S.S. 2012-2013
Comunicato Stampa n. 10 del 16.08.2012
PROBABILE INTERVENTO CHIRURGICO PER VAN NIEKERK
Lo staff medico della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, riscontrata la persistenza dei sintomi al comparto laterale del ginocchio sinistro del giocatore Joe Van Niekerk nonostante le terapie fisiche applicate, comunica che l'atleta sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti martedì 21.08.12.
Qualora venga confermata l' indicazione chirurgica, l'intervento verrà eseguito il giorno successivo, presso il Policlinico San Marco di Mestre, dal dott. Marco Cesana, già consulente della Rugby Rovigo Junior, attualmente medico del Benetton Rugby e che collabora con l'Equipe, struttura di riferimento per la rieducazione funzionale e la fisioterapia della Rovigo Rugby Delta.
Con il poliambulatorio Equipe, che per il secondo anno è anche sponsor della Rugby Rovigo Delta, è stato rinnovato l'accordo di collaborazione che prevede la cura dei bersaglieri con tutti i trattamenti e le eventuali terapie necessarie negli ambulatori di Rovigo e Solesino, lorganizzazione del servizio di fisioterapia ed assistenza agli atleti durante gli allenamenti, e lassistenza durante i match a cura della Fisioterapista Alessia Targa.
Una collaborazione tra la Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ed il Poliambulatorio Equipe che rafforza il legame tra le due realtà.
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2012-2013
Redazione