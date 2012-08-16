VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

S.S. 2012-2013

Comunicato Stampa n. 10 del 16.08.2012



PROBABILE INTERVENTO CHIRURGICO PER VAN NIEKERK



Lo staff medico della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, riscontrata la persistenza dei sintomi al comparto laterale del ginocchio sinistro del giocatore Joe Van Niekerk nonostante le terapie fisiche applicate, comunica che l'atleta sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti martedì 21.08.12.

Qualora venga confermata l' indicazione chirurgica, l'intervento verrà eseguito il giorno successivo, presso il Policlinico San Marco di Mestre, dal dott. Marco Cesana, già consulente della Rugby Rovigo Junior, attualmente medico del Benetton Rugby e che collabora con l'Equipe, struttura di riferimento per la rieducazione funzionale e la fisioterapia della Rovigo Rugby Delta.

Con il poliambulatorio Equipe, che per il secondo anno è anche sponsor della Rugby Rovigo Delta, è stato rinnovato l'accordo di collaborazione che prevede la cura dei bersaglieri con tutti i trattamenti e le eventuali terapie necessarie negli ambulatori di Rovigo e Solesino, lorganizzazione del servizio di fisioterapia ed assistenza agli atleti durante gli allenamenti, e lassistenza durante i match a cura della Fisioterapista Alessia Targa.