PROCEDURA ACCREDITAMENTO STAMPA
di Redazione
14/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 luglio 2011 CARIPARMA TEST MATCH ITALIA-GIAPPONE: PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITO STAMPA Roma â LâUfficio Stampa della FIR informa che da oggi Ã¨ possibile formulare richiesta di accredito stampa per il Cariparma Test Match 2011, Italia â Giappone, in programma a Cesena il prossimo 13 agosto (Stadio Dino Manuzzi, calcio dâinizio ore 20.45) Per farlo Ã¨ necessario effettuare la registrarne on line collegandosi al sito della Federazione Italiana Rugby, www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) e cliccare sul modulo âAccredito Stampa on Lineâ presente nella sezione âSala Stampaâo cliccando di seguito: ACCREDITO STAMPA ON LINE ( http://fir.accreditationsystem.info/MediaAccreditation.asp )Segnaliamo di seguito alcune info relative al processo di accreditamento stampa. DEAD LINE SarÃ possibile compilare la richiesta di accredito stampa entro la seguente data: 2 agosto 2011 Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione. TERMINI E CONDIZIONI ACCREDITO STAMPA Si prega di prendere visione dei termini e condizioni che regolano il processo di accreditamento stampa per il rilascio dellâaccredito in occasione delle manifestazioni organiate da FIR disponibili nella sezione âSala Stampaâ di www.federugby.it ( ../../undefined/ ). TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarÃ consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarÃ consentito lâaccesso alle tribune dello stadio (nÃ© alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrÃ sostare allâintero della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese solo in occasione delle conferenze stampa post match e nella zona mista. FOTOGRAFI Il briefing per la distribuzione delle pettorine (indispensabili per lâacceso al campo di gioco) si terrÃ 90 minuti prima del calcio dâinizio nella Sala Fotografi presente allâinterno dello Stadio Manuzzi. Si raccomanda la massima puntualitÃ . TELEFONO Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla propria compagnia telefonica nazionale. Per ogni eventuale necessitÃ o chiarimento si prega di far riferimento a: Simona De Toma Tel. +39.06.45213112 Cell. +39.339.3786245 [email protected] Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
