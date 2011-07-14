Loading...

PROCEDURA ACCREDITAMENTO STAMPA

14/07/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 luglio 2011 CARIPARMA TEST MATCH ITALIA-GIAPPONE: PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITO STAMPA Roma â LâUfficio Stampa della FIR informa che da oggi Ã¨ possibile formulare richiesta di accredito stampa per il Cariparma Test Match 2011, Italia â Giappone, in programma a Cesena il prossimo 13 agosto (Stadio Dino Manuzzi, calcio dâinizio ore 20.45) Per farlo Ã¨ necessario effettuare la registrarne on line collegandosi al sito della Federazione Italiana Rugby, www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) e cliccare sul modulo âAccredito Stampa on Lineâ presente nella sezione âSala Stampaâo cliccando di seguito:  ACCREDITO STAMPA ON LINE ( http://fir.accreditationsystem.info/MediaAccreditation.asp )Segnaliamo di seguito alcune info relative al processo di accreditamento stampa. DEAD LINE SarÃ  possibile compilare la richiesta di accredito stampa entro la seguente data: 2 agosto 2011 Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione. TERMINI E CONDIZIONI ACCREDITO STAMPA Si prega di prendere visione dei termini e condizioni che regolano il processo di accreditamento stampa per il rilascio dellâaccredito in occasione delle manifestazioni organiate da FIR disponibili nella sezione âSala Stampaâ di www.federugby.it ( ../../undefined/ ). TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarÃ  consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarÃ  consentito lâaccesso alle tribune dello stadio (nÃ© alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrÃ  sostare allâintero della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese solo in occasione delle conferenze stampa post match e nella zona mista. FOTOGRAFI Il briefing per la distribuzione delle pettorine (indispensabili per lâacceso al campo di gioco) si terrÃ  90 minuti prima del calcio dâinizio nella Sala Fotografi presente allâinterno dello Stadio Manuzzi. Si raccomanda la massima puntualitÃ . TELEFONO Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla propria compagnia telefonica nazionale. Per ogni eventuale necessitÃ  o chiarimento si prega di far riferimento a: Simona De Toma Tel. +39.06.45213112 Cell. +39.339.3786245 [email protected] Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
