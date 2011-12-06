PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITI STAMPA
di Redazione
06/12/2011
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 06.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 dicembre 2011 RBS 6 NAZIONI 2012: PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITI STAMPA Cari colleghi, la presente per informarvi che da oggi è possibile formulare richiesta di accredito stampa per le gare interne dell’RBS 6 Nazioni 2012 che l’Italia disputerà allo stadio Olimpico di Roma l’11 febbraio (vs. Inghilterra, ore 17.00) ed il 17 marzo (vs. Scozia, ore 13.30). Come avvenuto in occasione della precedente edizione del torneo la procedura per richiedere l’accredito stampa è on line. La pagina di registrazione è raggiungibile al seguente indirizzo web: http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ( http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ) o dalla sezione “Sala Stampa” di www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) cliccando sul banner a destra ”Accredito Stampa on Line”. Per chi si fosse già registrato in occasione dei Cariparma Test Match 2010 o 2011 o dell’RBS 6 Nazioni 2011 si precisa che non dovrà procedere con una “Nuova registrazione” ma cliccare sul pulsante “Accesso/Modifica dati” ed immettere i dati richiesti, inseriti al momento della prima registrazione (Nome/Cognome/Data di nascita/password). Prima di procedere con la compilazione on line del modulo vi preghiamo di fare attenzione alle note di seguito riportate: DEAD LINE Sarà possibile compilare la richiesta di accredito stampa entro le seguenti date: 23 gennaio 2012 per Italia – Inghilterra, Roma 11 febbraio 2012 27 febbraio 2012 per Italia – Scozia, Roma 17 marzo 2012 Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione. Al termine della compilazione riceverete una comunicazione che vi confermerà l’avvenuta registrazione dei dati ma che non costituisce accettazione dell’accredito. LINEE GUIDE Vi preghiamo di prendere visione delle linee guida per la s.s. 2011/2012 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=332 )per il rilascio dell’accredito stampa in occasione di manifestazioni organizzate dalla FIR, presente nella sezione “Sala Stampa” di www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) DOCUMENTI DA ALLEGARE E’ necessario allegare al form on line una foto tessera in formato .jpg e la lettera (in formato .jpg o .pdf) di richiesta accredito a firma del direttore di testata. L’invio di quest’ultimo documento è obbligatorio. I fotografi dovranno, inoltre, allegare obbligatoriamente: 1) Copia in formato .jpg o .pdf della tessera professionale 2) Fotocopia delle pagine di almeno una pubblicazione dell'anno precedente o dell'anno in corso dove compaiono propri servizi fotografici inerente l'attività sportiva rugbysitca. 3) Formale impegno a pubblicare servizi sulla manifestazione (solo per i freelance). 4) Indicazione della/e testata/e giornalistiche (quotidiani o periodici con indirizzo completo e nome del direttore) per le quali il fotografo dichiara di svolgere l'attività per l'accredito richiesto (solo per i freelance). RITIRO ACCREDITO STAMPA Per il ritiro dell’accredito sarà necessario presentarsi con documento di identità o la tessera professionale. Tempi e luoghi per il ritiro dei pass stampa verranno comunicati successivamente via e-mail. TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarà consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarà consentito l’accesso alle tribune dello stadio (né alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrà sostare all’interno della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese solo in occasione delle conferenze stampa post match e nella zona mista. TELEFONO Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla compagnia telefonica nazionale. Si prega di informare l’ufficio stampa FIR in merito all’eventuale attivazione della linea telefonica. L’Ufficio Stampa della FIR rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
YOUTUBE E WEB-TV, VIDEO-LEZIONI ARBITRALI CON IL CNAR
Articolo Successivo
BEGLES AL BATTAGLINI
Redazione