PROCEDURE ACCREDITO FINALE RABODIRECT PRO12

15/05/2012

PROCEDURE ACCREDITO FINALE RABODIRECT PRO12 Cari colleghi, si informa che sono aperte le procedure di accredito per la finale del Rabodirect PRO12 2011/2012 tra Leinster ed Ospreys, in programma domenica 27 maggio all’RDS Stadium di Dublino. Per inoltrare richiesta di accredito è necessario collegarsi al link sottostante e cliccare su “Rabodirect PRO12 Final” dal menù sul lato sinistro dello schermo. www.westgatepr.co.uk/accreditation E’ possibile inoltrare richiesta di accredito sino alle ore 18.00 italiane di venerdì 18 maggio. Cordiali saluti
