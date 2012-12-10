PROGRAMMA STAMPA 10-16 DICEMBRE 2012
10/12/2012
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma-Londra , 10-16 Dicembre 2012 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al quarto turno della Pool 3 di Heineken Cup 2012/13 contro gli Harlequins in programma sabato 15 Dicembre alle ore 16.00 italiane al Twickenham Stoop Stadium di Londra.. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. Ricordiamo a tutti che il giovedì alle 21 su Teleducato (canale 12 del digitale terrestre in Emilia) o sul canale YouTube delle Zebre va in onda "Zebre in Meta" la trasmissione settimanale sulle Zebre ( http://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM ). In allegato le statistiche aggiornate alla gara di sabato scorso a Parma tra Zebre e Harlequins L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 10 Dicembre, ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15' Martedì 11 Dicembre, ore 11.15 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Martedì 11 Dicembre, dalle ore 11.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine degli allenamenti di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. (I trequarti concluderanno alle 11 circa mentre gli avanti alle 12.15 circa.) Giovedì 13 Dicembre, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Harlequins – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 14 Dicembre Partenza per Londra Sabato 15 Dicembre, ore 16.00 italiane – Londra (Inghilterra), Twickenham Stoop Heineken Cup Pool 3 Round 4 : Harlequins Vs Zebre nessuna copertura tv in Italia della sfida. Il vostro contatto a Londra sarà Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Domenica 16 Dicembre Ritorno in Italia, nessun incontro stampa previsto. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
