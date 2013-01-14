PROGRAMMA STAMPA 14-20 GENNAIO 2013
di Redazione
14/01/2013
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma/Galway 14-20 Gennaio 2013 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al sesto turno della Pool 3 di Heineken Cup 2012/13 contro Connacht in programma Venerdì 18 Gennaio 2013 alle ore 21 italiane allo Sportsground di Galway (Irlanda). In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di sabato scorso a Parma contro il Biarrtiz ( http://www.zebrerugby.eu/heineken-cup-al-xxv-aprile-biarritz-supera-le-zebre-6-32/ ). I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 15 Gennaio , ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Mercoledì 16 Gennaio, ore 10.00 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan e gli assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile prima dell’allenamento collettivo delle 10.30 Mercoledì 16 Gennaio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Connacht – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Giovedì 17 Gennaio Trasferimento in Irlanda Venerdì 18 Gennaio, ore 21.00 – Galway (Irlanda), Sportsground Heineken Cup Pool 3 Round 6 : Connacht Vs Zebre Sabato 19 Gennaio e Domenica 20 Gennaio Rientro in Italia, nessun incontro stampa previsto. . Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
