PROGRAMMA STAMPA 15-22 OTTOBRE 2012
di Redazione
15/10/2012
statistiche zebre dopo connacht hc.xlsx Rabodirect PRO12 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=344&Itemid=907&lang=it ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected] PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma/Biarritz, 15-21 Ottobre 2012 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al secondo turno della Pool 3 dell'Heineken Cup 20012/2013 di sabato 20 Ottobre 2012 alle ore 19.00 allo stadio Aguilerà di Biarritz tra la formazione locale e le Zebre. In allegato le statistiche aggiornate all'ultima gara di sabato contro Connacht allo stadio XXV Aprile. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 15 Ottobre, ore 16.00 – Parma, impianti sportivi di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15' Martedì 16 Ottobre, ore 11.15 – Parma, impianti sportivi di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa Martedì 16 Ottobre, ore 12.00 circa – Parma, impianti sportivi di Moletolo Assistenti allenatori Troncon e Troiani a disposizione della stampa al termine dell'allenamento Giovedì 18 Ottobre, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Biarritz – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu Giovedì 18 Ottobre, ore 12.00 circa – Parma, impianti sportivi di Moletolo Il capitano designato delle Zebre a disposizione della stampa al termine dell'allenamento collettivo Venerdì 19 Ottobre 2012 Trasferimento a Biarritz Sabato 20 Ottobre 2012, ore 19.00 – Biarritz (Francia), Parc des sports Aguilera Heineken Cup 2012/2013 Pool 3 Round 2 : BOPB Vs Zebre Domenica 21 Ottobre Rientro a Parma e recupero – nessun incontro stampa
SABATO A WORCESTER SECONDO TEST DI COPPA
Gli Squali soffrono ma alla fine vincono 24-11!
