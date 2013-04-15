PROGRAMMA STAMPA 16-21 APRILE 2013
15/04/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al ventunesimoturno della RaboDirect PRO12 contro gli irlandesi di Leinster che si terrà domenica 21 Aprile alle ore 16 allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. In allegato le statistiche aggiornate alla sfida di sabato scorso a Cardiff tra Blues e Zebre I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 16 Aprile, ore 15.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Mercoledì 17 Aprile , ore 11.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine dell’allenamento collettivo nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Mercoledì 17 Aprile, ore 20.45 – Torino, Stadio Primo Nebiolo Partita benefica di calcio “DIRITTI IN GIOCO ( https://www.facebook.com/events/427385650684050/ )” tra Artisti Torino ( https://www.facebook.com/pages/Artisti-Torino/134070433434739 ) e Zebre Rugby. I giornalisti e fotografi interessati possono accreditarsi presso l’organizzazione dell’evento a favore di Emergency e Baby Xitter scrivendo a Gianni del Corrall : [email protected] ( mailto:[email protected] ) Venerdì 19 Aprile, ore 11.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento collettivo. Venerdì 19 Aprile, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Leinster – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Domenica 21 Aprile, ore 16 – Reggio Emilia, Stadio Città del Tricolore RaboDirect PRO12 Round 21 : Zebre Vs Leinster Sono validi i pass stagionali dello stadio XXV Aprile di Parma, mentre gli altri colleghi per accreditarsi possono compilare l’apposito form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ) entro giovedì 18 Aprile 2013. Troverete i vostri pass all’area accrediti della biglietteria (cerchio giallo della mappa allegata, apertura impianto dalle 14.30) mentre il ritiro delle pettorine per i fotografi è fissato nella sala stampa sita al primo piano della tribuna centrale dove verrà fatto un briefing logistico alle ore 15. In allegato anche la mappa della tribuna stampa sita al quarto piano della tribuna centrale da dove potete evincere le zone dove potervi accomodare (lato destro da 1 a 10, da 25 a 34; lato sinistro da 61 a 70 e da 83 a 92). La sala stampa è dotata di prese di corrente e rete internet wi-fi gratuita tramite apposita registrazione, mentre invece la tribuna stampa ha banchi numerati e dotazione delle sole prese di corrente elettrica. al termine della gara A fine gara i protagonisti della sfida saranno a disposizione dei giornalisti in conferenza nella sala stampa dello stadio. L’appuntamento è dunque per domenica 21 Aprile alle ore 16 quando, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, le Zebre ospiteranno gli irlandesi di Leinster nell’evento “RUGBY contro Terremoto” organizzato da CONAD Centro Nord : l’incasso della partita andrà a favore dei 7 comuni del territorio della cooperativa colpiti dal sisma dello scorso Maggio. Guarda il video promozionale (clicca qui ( )) Scarica la locandina dell’evento (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/BB_PartitadelCuore_poster-100x140.pdf )) I PREZZI DEI BIGLIETTI. * TRIBUNA – 15 € * ALTRI ORDINI DI POSTI – 10 € * UNDER 16 - 2 € - * UNDER 3 – ingresso gratuito I biglietti potranno essere acquistati : * - attraverso il circuito Ticketone (sito internet ( http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila ) , call center, punti vendita abilitati), * - presso il Media World di Reggio Emilia situato all’interno del centro commerciale I Petali ( http://www.ipetalidireggio.it/interne/00-home.asp ) all’interno dello Stadio Città Del Tricolore. Tel. 0522 579111 * - presso la biglietteria dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia il giorno della gara dalle ore 14.30 Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
