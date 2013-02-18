PROGRAMMA STAMPA 18-24 FEBBRAIO 2013 + STATISTICHE
di Redazione
18/02/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al sedicesimo turno della RaboDirect PRO12 contro i Dragons gallesi in programma domenica 24 Febbraio 2013 allo stadio XXV Aprile di Parma con calcio d’inizio alle 15.05. In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di venerdì a Belfast contro Ulster Rugby. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 18 Febbraio, ore 15.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 19 Febbraio , ore 11.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine dell’allenamento di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. (Gli avanti concluderanno alle 11 circa mentre i trequarti alle 12 circa) Venerdì 22 Febbraio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Dragons – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 22 Febbraio ore 11.15 circa Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento di rifinitura. Domenica 24 Febbraio, ore 15.05 – Parma, stadio XXV Aprile RaboDirect PRO12 Round 16 : Zebre Vs Dragons Per accreditarsi potete compilare l’apposito form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ) entro venerdì sera 22 Febbraio 2013. Ricordiamo ai colleghi ed alle redazioni che la gara sarà trasmessa in differita da Sportitalia. al termine della gara Alcuni giocatori ed il “migliore in campo” a disposizione dei media davanti al backdrop angolo spogliatoi. A seguire l’allenatore delle Zebre ed alcuni giocatori - su richiesta - in conferenza nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
