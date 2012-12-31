PROGRAMMA STAMPA 2-6 GENNAIO 2013
di Redazione
31/12/2012
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma/Swansea , 2-6 Gennaio 2013 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al tredicesimo turno di RaboDirect PRO12 contro i campioni in carica, i gallesi Ospreys, in programma venerdì 4 gennaio 2013 alle ore 20.05 italiane al Liberty Stadium di Swansea, Galles. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. In allegato le statistiche aggiornate all'ultima sfida di sabato scorso a Treviso. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e auguri per il nuovo anno. Mercoledì 2 Gennaio 2013, ore 11.15 - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan e l'assistente allenatore vi€ncenzo Troiani a disposizione della stampa al termine dell'allenamento di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Mercoledì 2 Gennaio 2013, ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15' Giovedì 3 Gennaio 2013, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Ospreys – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Giovedì 3 Gennaio 2013, ore 12.30 circa- Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa prima della rifinitura nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Giovedì 3 Gennaio 2013, ore 14.00 circa- Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Partenza per il Galles Venerdì 4 Gennaio 2013, ore 20.05 italiane – Swansea, (Galles) Liberty Stadium RaboDirect PRO12 Round 13 : Ospreys Vs Zebre – nessuna copertura televisiva dell'incontro Sabato 5 Gennaio e Domenica 6 Gennaio 2013 Rientro in Italia e riposo, nessun incontro stampa previsto.
