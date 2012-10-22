PROGRAMMA STAMPA 22-28 OTTOBRE 2012
22/10/2012
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma/Limerick, 22-28 Ottobre 2012 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione alla settima giornata di RaboDirect PRO12 2012/13 in programma venerdì 26 Ottobre al Thomond Park di Limerick (Irlanda) contro Munster. In allegato le statistiche aggiornate all'ultima gara di sabato scorso a Biarritz in Heineken Cup. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 22 Ottobre, ore 16.00 – Parma, impianti sportivi di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15' Martedì 23 Ottobre, ore 11.15 – Parma, impianti sportivi di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa Martedì 23 Ottobre, ore 12.00 circa – Parma, impianti sportivi di Moletolo Assistenti allenatori a disposizione della stampa al termine dell'allenamento Mercoledì 24 Ottobre, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Munster – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu Giovedì 25 Ottobre Trasferimento a Limerick Venerdì 26 Ottobre, ore 19.45 locali (20.45 in Italia) – Limerick (Irlanda), Thomond Park RaboDirect PRO12 Round 7 : Munster Vs Zebre Sabato 27 e domenica 28 Ottobre Rientro a Parma e recupero – nessun incontro stampa
