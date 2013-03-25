PROGRAMMA STAMPA 25-31 MARZO 2013
25/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY
Parma 25-31 Marzo 2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al diciannovesimo turno della
RaboDirect PRO12 contro gli scozzesi di Edinburgh in programma venerdì 29 Marzo 2013 allo stadio XXV Aprile di Parma con calcio d’inizio alle 19.
I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini
(mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale
partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (mob +39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected]
)), Katia Spadini o Leonardo Mussini.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lunedì 25 Marzo, ore 15.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
Martedì 26 Marzo , ore 11.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby
Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine dell’allenamento di reparto nella sala stampa dello stadio
XXV Aprile. (I trequarti concluderanno alle 11 circa mentre gli avanti alle 12 circa)
Giovedì 28 Marzo, ore 12.05
Annuncio formazione Vs Edinburgh – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu )
Giovedì 28 Marzo, ore 11.30 circa
Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento di rifinitura.
Venerdì 29 Marzo, ore 19 – Parma, stadio XXV Aprile
RaboDirect PRO12 Round 19 : Zebre Vs Edinburgh
Per accreditarsi potete compilare l’apposito form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ) entro giovedì sera 28 Marzo 2013
al termine della gara
Alcuni giocatori ed il “migliore in campo” a disposizione dei media davanti al backdrop angolo spogliatoi. A seguire l’allenatore delle Zebre ed
alcuni giocatori - su richiesta - in conferenza nella sala stampa dello stadio XXV Aprile
Sabato 30 e Domenica 31 Marzo
Riposo. Nessun incontro stampa previsto
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione