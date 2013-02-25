PROGRAMMA STAMPA 25 FEBBRAIO-3 MARZO 2013
di Redazione
25/02/2013
Parma/Galway 25 Febbraio-3 Marzo 2013 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al diciassettesimo turno della RaboDirect PRO12 contro il Connacht in Irlanda. Calcio d’inizio allo Sportsground di Galway venerdì 1 Marzo 2013 alle ore 20.45 italiane con copertura tv sul canale TG4 Irlandese. In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di ieri a Parma contro i Dragons. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 26 Febbraio , ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Mercoledì 27 Febbraio, dalle ore 11.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine dell’allenamento collettivo nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Mercoledì 27 Febbraio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Connacht – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Giovedì 28 Febbraio Viaggio verso l’Irlanda Venerdì 1 Marzo, ore 20.45 italiane – Galway (Irlanda) - Sportsground RaboDirect PRO12 Round 17 : Connacht Vs Zebre La gara sarà prodotta dalla tv irlandese TG4 Sabato 2 Marzo e Domenica 3 Marzo Rientro in Italia, nessun incontro stampa previsto Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
