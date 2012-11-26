PROGRAMMA STAMPA 26 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2012
di Redazione
26/11/2012
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY Parma-Dublino, 26 Novembre/2 Dicembre 2012 Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione alla decima giornata di RaboDirect PRO12 2012/13 contro il Leinster in programma sabato 2 Dicembre alle ore 19.00 italiane alla RDS Arena di Dublino (Irlanda). I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 27 Novembre, ore 11.15 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Martedì 27 Novembre, ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15' Mercoledì 28 Novembre, dalle ore 12.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine dell'allenamento collettivo nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Giovedì 29 Novembre ore 12.05 Annuncio formazione Vs Leinster – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 30 Novembre Partenza per l'Irlanda Sabato 1 Dicembre, ore 19.00 italiane – Dublino (Irlanda), RDS Arena RaboDirect PRO12 Round 10 : Leinster Vs ZEBRE Domenica 2 Dicembre, Rientro in Italia Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione