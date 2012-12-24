PROGRAMMA STAMPA 27-30 DICEMBRE 2012
24/12/2012
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al dodicesimo turno di RaboDirect PRO12 contro la Benetton Treviso in programma sabato 29 Dicembre alle ore 15.00 allo stadio comunale di Monigo, Treviso. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. Ricordiamo a tutti che il giovedì alle 21 su Teleducato (canale 12 del digitale terrestre in Emilia) o sul canale YouTube delle Zebre dal venerdì va in onda “Zebre in Meta” la trasmissione settimanale sulle Zebre ( http://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM ) a cura dell’ufficio stampa bianconero. In allegato le statistiche aggiornate alla sfida di sabato a Parma contro Treviso. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e auguri per le festività a natalizie da parte di tutta la società e dell'ufficio stampa in particolare. Giovedì 27 Dicembre, ore 12.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Giovedì 27 Dicembre, ore 14.00 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Giovedì 27 Dicembre, dalle ore 15.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine dell’allenamento collettivo nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Venerdì 28 Dicembre, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Benetton Treviso – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 28 Dicembre, ore 12.30 circa- Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa prima della rifinitura nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Sabato 29 Dicembre, ore 15.00 – Treviso, stadio comunale di Monigo RaboDirect PRO12 Round 12 : Benetton Treviso Vs Zebre Domenica 30 Dicembre Riposo, nessun incontro stampa previsto. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
