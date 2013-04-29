PROGRAMMA STAMPA 29 APRILE-5 MAGGIO 2013
di Redazione
29/04/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al ventiduesimo ed ultimo turno della RaboDirect PRO12 contro gli gli irlandesi di Munster in programma venerdì 3 Maggio 2013 allo stadio XXV Aprile di Parma con calcio d’inizio alle 19.45 I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 29 Aprile, ore 15.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 30 Aprile , ore 11.30 circa – Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine dell’allenamento di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. (I trequarti concluderanno alle 11 circa mentre gli avanti alle 12 circa) Giovedì 2 Maggio, ore 12.00 circa Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento di rifinitura. Giovedì 2 Maggio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Munster – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 3 Maggio, ore 19.45– Parma, stadio XXV Aprile RaboDirect PRO12 Round 22 : Zebre Vs Munster Per accreditarsi potete compilare l’apposito form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ) entro giovedì sera 2 Maggio 2013 al termine della gara Alcuni giocatori ed il “migliore in campo” a disposizione dei media davanti al backdrop angolo spogliatoi. A seguire l’allenatore delle Zebre ed alcuni giocatori - su richiesta - in conferenza nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Sabato 4 e Domenica 5 Maggio Riposo. Nessun incontro stampa previsto
Redazione