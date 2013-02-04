PROGRAMMA STAMPA 4-10 FEBBRAIO 2013
di Redazione
04/02/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al quattordicesimo turno della RaboDirect PRO12 contro i Glasgow Warriors in programma domenica 10 Febbraio 2013 alle ore 15 allo stadio XXV Aprile di Parma. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Martedì 5 Febbraio, ore 12.00 circa – Parma, Cittadella del Rugby Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento collettivo. Martedì 5 Febbraio , ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Giovedì 7 Febbraio, dalle ore 11.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine degli allenamenti di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. (Gli avanti concluderanno alle 11 circa mentre i trequarti alle 12.15 circa.) Venerdì 8 Febbraio, ore 11 circa - Parma, Cittadella del Rugby Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento di rifinitura Venerdì 8 Febbraio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Glasgow Warriors – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Sabato 9 Febbraio Riposo, nessun incontro stampa previsto Domenica 10 Febbraio, ore 15 - Parma, Stadio XXV Aprile RaboDirect PRO12 Round 14 : Zebre Vs Glasgow Warriors per accreditarsi, compilare il form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ), entro venerdì 8 Febbraio 2013. al termine della gara Alcuni giocatori ed il “migliore in campo” a disposizione dei media davanti al backdrop angolo spogliatoi. A seguire l’allenatore delle Zebre ed alcuni giocatori - su richiesta - in conferenza nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
