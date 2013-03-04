PROGRAMMA STAMPA 4-17 MARZO 2013 + STATISTICHE
di Redazione
04/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
PROGRAMMA STAMPA ZEBRE RUGBY
Parma / 4-17 Marzo 2013
Cari colleghi e redazioni, durante questa e la prossima settimana la squadra si allena regolarmente a Parma nonostante i prossimi due weekend non
prevedano incontri ufficiali. Non sono previsti in calendario appuntamenti con la stampa mentre, per vostre esigenze editoriali coi nostri tesserati,
potete sempre contattare Katia Spadini (tel: +393283648632, [email protected] ( mailto:[email protected] )) e Leonardo Mussini (tel:
+39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ).
Per ogni ulteriore chiarimento e necessità, soprattutto verso i giocatori convocati con la Nazionale Italiana per gli ultimi due turno del RBS Sei
Nazioni, è possibile contattare Andrea Cimbrico (tel : +393207877687, [email protected] ( mailto:[email protected] )).
In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di venerdì a Galway contro il Connacht
Prossimo impegno ufficiale per le Zebre venerdì 22 Marzo 2013 quando, per il diciottesimo turno della RaboDirect PRO12, faranno visita a Parma i
gallesi Scarlets: calcio d’inizio alle 19 allo stadio XXV Aprile.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
