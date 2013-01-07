PROGRAMMA STAMPA 7-13 GENNAIO 2013
di Redazione
07/01/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al quinto turno della Pool 3 di Heineken Cup 2012/13 contro il Biarritz in programma sabato 12 Gennaio 2013 alle ore 14.35 allo stadio XXV Aprile di Parma. In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di venerdì scorso a Swansea contro gli Ospreys ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-battute-liberty-stadium-swansea-contro-ospreys/ ). I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. Ricordiamo a tutti che il giovedì alle 21 su Teleducato (canale 12 del digitale terrestre in Emilia) o sul canale YouTube delle Zebre dal venerdì va in onda “Zebre in Meta” la trasmissione settimanale sulle Zebre ( http://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM ) a cura dell’ufficio stampa bianconero. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 7 Gennaio , ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 8 Gennaio, ore 11.15 – Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il direttore tecnico Christian Gajan a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile Martedì 8 Gennaio, dalle ore 11.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine degli allenamenti di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. (I trequarti concluderanno alle 11 circa mentre gli avanti alle 12.15 circa.) Giovedì 10 Gennaio, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Biarritz – via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 11 Gennaio, ore 12 circa - Parma, Cittadella del Rugby di Moletolo Il capitano designato per la sfida a disposizione della stampa nella sala stampa dello stadio XXV Aprile al termine dell’allenamento di rifinitura Sabato 12 Gennaio, ore 14.35 – Parma, Stadio XXV Aprile Heineken Cup Pool 3 Round 5 : Zebre Vs Biarritz questo il link per giornaliti e fotografi per accreditersi alla partita ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ) entro venerdì 11 Gennaio. al termine della gara Alcuni giocatori ed il “migliore in campo” a disposizione dei media davanti al backdrop angolo spogliatoi. A seguire l’allenatore delle Zebre ed alcuni giocatori - su richiesta - in conferenza nella sala stampa dello stadio XXV Aprile. Domenica 13 Gennaio Giornata di riposo, nessun incontro stampa previsto. ( http://twitter.com/ZebreRugby ) ( http://twitter.com/ZebreRugby ) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
