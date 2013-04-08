PROGRAMMA STAMPA 8-14 APRILE 2013
di Redazione
08/04/2013
Cari colleghi e redazioni, di seguito riportiamo il programma stampa delle Zebre Rugby per la settimana di preparazione al ventesimo turno della RaboDirect PRO12 contro i Cardiff Blues in Galles, ultima trasferta stagionale della formazione bianconera.. Calcio d’inizio all’ Arms Park sabato 13 Aprile 2013 alle ore 15.30 italiane, nessuna copertura televisiva. In allegato le statistiche aggiornate all’ultima sfida di due settimane fa Parma contro Edinburgh. I vostri contatti in loco saranno Katia Spadini (mob. +393283648632 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ) e Leonardo Mussini (mob +39335348108 , [email protected] ( mailto:[email protected] ) ), che vi preghiamo di contattare per confermare la vostra eventuale partecipazione agli appuntamenti indicati o per esigenze che vadano al di là del programma stampa. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Andrea Cimbrico (+393207877687, [email protected] ( mailto:[email protected] )), Katia Spadini o Leonardo Mussini. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e ricordarvi l'importante sfida di domenica 21 Aprile a Reggio Emilia tra RUGBY e Terremoto quando le Zebre ospiteranno il Leinster ( https://www.facebook.com/events/146346532202028/ ) Lunedì 8 Aprile , ore 15.30 – Parma, Cittadella del Rugby Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Martedì 9 Aprile, dalle ore 11.30 circa - Parma, Cittadella del Rugby Assistenti allenatori Troiani e Troncon a disposizione della stampa al termine al termine degli allenamenti di reparto nella sala stampa dello stadio XXV Aprile (I trequarti concluderanno alle 11 circa mentre gli avanti alle 12 circa) Giovedì 11 Aprile, ore 12.05 Annuncio formazione Vs Cardiff Blues– via comunicato stampa e sul nostro sito www.zebrerugby.eu ( http://www.zebrerugby.eu ) Venerdì 12 Aprile Viaggio verso il Galles Sabato 13 Aprile, ore 15.30 italiane – Cardiff (Galles), Arms Park RaboDirect PRO12 Round 20: Cardiff Blues Vs Zebre La gara non sarà prodotta dalla tv gallese. Domenica 14 Aprile Rientro in Italia, nessun incontro stampa previsto Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione