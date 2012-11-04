PROGRAMMA STAMPA AGGIORNATO, BRESCIA 4-11 NOVEMBRE
di Redazione
04/11/2012
PROGRAMMA STAMPA AGGIORNATO, BRESCIA 4-11 NOVEMBRE Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana per la settimana del 4-11 novembre in vista della partita del 10 novembre contro Tonga allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia. Potete scaricare la media guide dei Cariparma Test Match 2012 dal link sottostante. Media Guide Cariparma Test Match 2012 Per ogni necessità o richiesta che esuli dal presente programma potete contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687 o all’indirizzo email [email protected] L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Domenica 4 novembre ore 19.00 – Brescia, Novotel Brescia 2 Inizio raduno Lunedì 5 novembre ore 12.15 – Calvisano, impianti “San Michele” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 13.30 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Martedì 6 novembre ore 13.30 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Mercoledì 7 novembre ore 11.30 – Brescia, Palazzo della Loggia Incontro stampa – Sindaco di Brescia, Presidente FIR, rappresentanza Squadra Nazionale Giovedì 8 novembre ore 15.00 – Brescia, Novotel Brescia 2 Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione ore 15.30 – Brescia, Novotel Brescia 2 Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 9 novembre ore 11.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Conferenza stampa Capitano Parisse ore 18.00 – Brescia, Centro Bresciano Down Visita di una rappresentanza di Azzurri al “Centro Bresciano Down” Sabato 10 novembre ore 15.00 – Brescia, Stadio “Rigamonti” Italia v Tonga a seguire Conferenza stampa CT, Manager e Capitano e zona mista sino alle 18.00 Domenica 11 novembre ore 11.15 – Verona, Aeroporto “Catullo” Partenza Squadra Nazionale per Roma – volo AZ492 ore 12.20 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Arrivo Squadra Nazionale a Roma ore 12.30 – Roma, Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Terminal 1 Incontro stampa – due giocatori
Redazione