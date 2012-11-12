PROGRAMMA STAMPA ALL BLACKS - ROMA 12/18 NOVEMBRE 2012
di Redazione
12/11/2012
PROGRAMMA STAMPA ALL BLACKS - ROMA 12/18 NOVEMBRE 2012 Cari tutti, di seguito inviamo il programma stampa della Nazionale della Nuova Zelanda per il periodo del 12-18 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match contro l’Italia di sabato 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Il vostro punto di contatto presso gli All Blacks sarà il media manager Joe Locke, reperibile al +44 7808 252 584 o all’indirizzo email [email protected] L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 12 novembre Ore 18.45, Aeroporto “Leonardo da Vinci” - Roma Arrivo Nazionale Nuova Zelanda e trasferimento c/o Parco dei Principi Martedì 13 novembre ore 11.00, Unione Rugby Capitolina -. Roma Allenamento aperto ai media – contattare Joe Locke per dettagli ore 13.00, Hotel “Parco dei Principi” – Roma Conferenza stampa All Blacks – tecnici e due giocatori Giovedì 15 novembre ore 8.00, Hotel “Parco dei Principi” – Roma Conferenza stampa annuncio formazione All Blacks – CT Hansen e giocatori titolari ore 16.00, Unione Rugby Capitolina- Roma Allenamento aperto ai media - contattare Joe Locke per dettagli Venerdì 16 novembre ore 15.00, Stadio Olimpico – Roma Captain’s Run All Blacks – contattare Joe Locke per dettagli a seguire Capitano All Blacks disponibile per interviste a bordo campo Sabato 17 novembre ore 15.00, Stadio Olimpico – Roma Italia v All Blacks Domenica 18 novembre ore 11.30 – Hotel “Parco dei Principi” – Roma Incontro stampa – tecnici e membri dello staff
Redazione