PROGRAMMA STAMPA GIAPPONE - CESENA, 11/13 AGOSTO 2011
di Redazione
06/08/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE GIAPPONESE Cesena, 11/13 agosto 2011 Cari colleghi, di seguito il programma della Nazionale del Giappone in vista del Cariparma Test Match contro l’Italia di sabato 13 agosto allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Per ogni necessità potete fare riferimento al Media Manager Hiroshi Sakata (dettagli in calce). Giovedì 11 agosto, orario da definire – via comunicato stampa Annuncio formazione Nazionale Giappone Giovedì 11 agosto, ore 17.30 c.a. – Pievestina di Cesena, Unaway Hotel Arrivo Nazionale giapponese a Cesena Venerdì 12 agosto, ore 11.00 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Captain’s Run Giappone – aperto a fotografi ed operatori tv per la durata del riscaldamento nota: fotografi ed operatori tv sono pregati di prendere posto sul terreno di gioco a partire dalle ore 10.45 Venerdì 12 agosto, ore 12.00 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Conferenza stampa Giappone – CT e Capitano Sabato 13 agosto, ore 20.45 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Cariparma Test Match Italia v Giappone CONTATTI UTILI Hiroshi Sakata Media Manager mob. +81.90.10.30.66.67 [email protected] Albergo Unaway Hotel Piazza Modigliani, 104 47522 Pievesestina di Cesena Forlì-Cesena Tel. +39.0547.31.30.07
