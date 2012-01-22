PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 23 GENNAIO
di Redazione
22/01/2012
NOTA PER LE REDAZIONI PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 23 GENNAIO Cari colleghi, di seguito si trasmette il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 23 gennaio. Vi ricordiamo che è necessario confermare la propria presenza ad Andrea Cimbrico (+39.320.78.77.687/[email protected]) per poter ottenere l’accesso alle strutture del CPO “Giulio Onesti”. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti Lunedì 23 gennaio ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 1 Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Redazione