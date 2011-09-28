PROGRAMMA STAMPA ITALIA 29.09/02.10
di Redazione
28/09/2011
[gallery] Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il periodo 29 settembre-2 ottobre è aggiornato come segue: Giovedì 29 settembre Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 12.30 Incontro stampa – sei giocatori Dunedin - Caledonian ground, 16.00 Allenamento - aperto al pubblico ed alla stampa Venerdì 30 settembre Dunedin - Caledonian ground, 11.00 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’ Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 14.00 Annuncio formazione v Irlanda – intervengono Manager, CT, un giocatore Dunedin, Mercure Leisure Lodge – Oast House Room, ore 14.15 Zona mista – giocatori nel XV titolare (escluso il Capitano) Sabato 1 ottobre Dunedin, Otago Stadium – ore 11.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 20’ Dunedin, Otago Stadium – ore 12.00 Conferenza stampa del Capitano – intervengono il capitano, un giocatore ed un assistente allenatore Domenica 2 ottobre Dunedin, Otago Stadium – ore 20.30 Irlanda v Italia
