PROGRAMMA STAMPA ITALIA AGGIORNATO - 30 GENNAIO/5 FEBBRAIO

29/01/2012

Cari colleghi, di seguito il programma stampa aggiornato della Nazionale Italiana Rugby per la prima settimana dell'RBS 6 Nazioni 2012. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687. Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma è necessario inviare quotidianamente richiesta d’accredito all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]). L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Lunedì 30 gennaio ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – assistenti allenatori Martedì 31 gennaio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – due giocatori Mercoledì 1 febbraio ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula 5 Annuncio formazione v Francia – CT Brunel, Manager Troiani, due giocatori ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Giovedì 2 febbraio ore 14.30 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Parigi – volo AZ324 ore 16.40 – Parigi, Aeroporto “Charles de Gaulle” Arrivo Squadra Nazionale a Parigi Venerdì 3 febbraio ore 13.30 – Parigi St. Denis, Stade de France Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento ore 15.45 – Neuilly sur Seine, Marriott Hotel Conferenza stampa capitano Italia Sabato 4 febbraio ore 15.30 – Parigi St. Denis, Stade de France Francia v Italia Domenica 5 gennaio ore 15.25 – Parigi, Aeroporto “Charles de Gaulle” Rientro Squadra Nazionale a Roma – volo AF2104 ore 17.30 – Roma-Fiumicino, Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Arrivo Squadra Nazionale a Roma
