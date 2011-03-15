Loading...

PROGRAMMA STAMPA ITALIA - MERCOLEDI 16 MARZO 2011

15/03/2011

Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, mercoledì 16 marzo 2011: Mercoledì 16 marzo, ore 12.30 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Annuncio formazione Nazionale Italiana Rugby v Scozia Mercoledì 16 marzo, ore 12.45 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Atleti nel XV titolare a disposizione della stampa Mercoledì 16 marzo, ore 15.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento
