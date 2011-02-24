Home Senza categoria PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 25 FEBBRAIO 2011

PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 25 FEBBRAIO 2011

di Redazione 24/02/2011

ITALIA, SCELTA LA FORMAZIONE PER IL GALLES Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo sabato 26 febbraio alle ore 15.30 allo Stadio Flaminio di Roma affrontando il Galles nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2011. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 ed in differita da La7. Tre cambi nel XV titolare scelto dal CT sudafricano degli Azzurri, alla sua trentaquattresima apparizione sulla panchina dell’Italia: Mallett conferma per la quarta gara consecutiva la linea dei trequarti composta dall’estremo McLean, dalle ali Masi e Mirco Bergamasco e dai centri Sgarbi. Il primo cambio è in mediana, con Burton che torna titolare rilevando dal primo minuto la maglia numero dieci da Luciano Orquera, mentre Mallett conferma nel ruolo di mediano di mischia Fabio Semenzato, al suo esordio con la maglia azzurra davanti al pubblico di casa. Una novità anche in terza linea, dove con capitan Parisse ed Alessandro Zanni – che raggiunge le cinquanta presenze in Nazionale - fa il proprio ingresso Robert Barbieri, anche lui come Semenzato all’esordio casalingo nel Torneo. L’ultimo cambio è in seconda linea, dove viene riproposta la coppia Geldenhuys-Dellapè vista nel match d’esordio contro l’Irlanda. Confermata la prima linea con Castrogiovanni e Perugini piloni ed il vice-capitano Ghiraldini con la maglia numero due di tallonatore. In panchina prendono posto il tallonatore Festuccia, il pilone Lo Cicero, Bernabò come seconda linea e Vosawai come flanker, il mediano di mischia Pablo Canavosio, Orquera come back-up di Burton ed il giovane Tommaso Benvenuti in grado di coprire tanto il ruolo di centro che quello di ala. Italia e Galles si affrontano per la diciottesima volta: l’ultimo successo azzurro, proprio al Flaminio di Roma, risale all’edizione 2007 quando la Nazionale superò i Dragoni 23-20. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 26 caps) 14 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 57 caps) 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 63 caps) 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 10 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 78 caps) 10 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 6 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 1 cap) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 74 caps) – capitano 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 11 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 49 caps) 5 Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 18 caps) 4 Santiago DELLAPE’ (Racing-Metro Paris, 62 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 73 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 34 caps) 1 Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 77 caps) a disposizione 16 Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) 17 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 83 caps) 18 Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 17 caps) 19 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) 20 Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 34 caps) 21 Luciano ORQUERA (Brive, 19 caps) 22 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 3 caps)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

