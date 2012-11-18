PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE AUSTRALIANA - 18/25 NOVEMBRE
di Redazione
18/11/2012
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE AUSTRALIANA - 18/25 NOVEMBRE Cari colleghi, di seguito trovare il programma stampa della Nazionale australiana per la settimana del 18-24 novembre, in avvicinamento al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 24 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Per ogni necessità i colleghi giornalisti possono contattare il media manager dell’Australia Matt McIlraith al cellulare +447503866618 o all’indirizzo email [email protected] Maggiori informazioni sulla nazionale australiana sono disponibili scaricando la media guide al seguente link Media Guide Qantas Wallabies Clicca qui per le foto in alta risoluzione dei giocatori dell’Australia Domenica 18 novembre ore 18.20, Aeroporto internazionale di Firenze Arrivo Qantas Wallabies da Londra Lunedì 19 novembre ore 11.00, AC Hotel by Marriott - Firenze Incontro stampa ore 14.30, San Bartolo a Cinta Allenamento aperto ai media – contattare Matt per dettagli Martedì 20 novembre ore 10.00, San Bartolo a Cinta Allenamento aperto ai media – contattare Matt per dettagli ore 13.00, AC Hotel by Marriott - Firenze Incontro stampa Giovedì 22 novembre ore 9.30, San Bartolo a Cinta Allenamento aperto ai media – contattare Matt per dettagli ore 14.30, AC Hotel by Marriott - Firenze Conferenza stampa annuncio formazione v Italia Venerdì 23 novembre ore 13.30, Stadio “Artemio Franchi” – Firenze (orario da confermare) Captain’s Run Australia – aperto ai media i primi 15’ a seguire Conferenza stampa Capitano Australia Sabato 24 novembre ore 15.00, Stadio “Artemio Franchi” – Firenze Italia v Australia a seguire Conferenza stampa CT e Capitano Australia e zona mista Domenica 25 novembre ore 15.00, Aeroporto Internazionale di Pisa Partenza Qantas Wallabies per Londra Hotel AC Hotel by Marriott Via Luciano Bausi, 5 50144 Firenze +390553120111
Redazione