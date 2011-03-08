PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE FRANCESE RUGBY - 11/13 MARZO 2011
di Redazione
08/03/2011
Cari colleghi, di seguito il programma della Nazionale francese durante la permanenza a Roma in preparazione al match di sabato 12 marzo contro l'Italia. Il vostro contatto presso la Nazionale di Francia é Lionel Rossigneux (dettagli in calce). Rimaniamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento. Buona giornata e buon lavoro. Venerdì 11 marzo, ore 13.30 - Roma, Westin Excelsior Incontro stampa Venerdí 11 marzo, ore 16.00 - Roma, Stadio Flaminio Captain's run - aperto primi 15' Sabato 12 marzo, ore 15.30 - Roma, Stadio Flaminio Italia v Francia Domenica 13 marzo, ore 11.00 - Roma, Westin Excelsior Incontro stampa Per info Lionel Rossigneux Media Manager XV de France Mob. +33608451794 Email: [email protected] Westin Excelsior Hotel Via Vittorio Veneto 125 00187, Roma
