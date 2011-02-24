Loading...

PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE GALLESE - 24/25 FEBBRAIO 2011

24/02/2011

LA FIR SI STRINGE ALLA POPOLAZIONE NEOZELANDESE Roma – A seguito dei tragici accadimenti che, nella notte, hanno colpito la città di Christchurch la Federazione Italiana Rugby desidera esprimere la propria solidarietà alla popolazione neozelandese. “In questo difficile momento i nostri pensieri vanno a tutti i cittadini di Christchurch, alla locale comunità italiana che con tanto calore ci ha accolto in passato ed a tutti gli amici della New Zealand Rugby Union” ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi.
