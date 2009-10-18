Programma Stampa Nazionale Italiana Rugby - 19.10
di Redazione
18/10/2009
Il programma-stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, lunedì 19 ottobre, è aggiornato come segue: Lunedì 19 ottobre, ore 12.00 – – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Incontro stampa – assistenti allenatori (Marco, Orlandi, Troncon) Lunedì 19 ottobre, ore 16.00 – – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – primi 15’ -- __________________________________ Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico-Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.12 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687/+39.331.42.68.300 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it
Redazione