Programma stampa Nazionale Italiana Rugby - Roma 1/5 novembre

26/10/2009
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
Roma, 01/05.11.09
Cari colleghi,
di seguito trovate il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il raduno in programma a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana”, dall’1 al 5 novembre.
Gli orari indicati nel presente programma stampa sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa.
Domenica 1 novembre, ore 18.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Inizio raduno
Lunedì 2 novembre, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Incontro stampa – assistenti allenatori (Marco, Orlandi, Troncon)
Lunedì 2 novembre, ore 16.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – primi 15’
Martedì 3 novembre, ore 10.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”
Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – primi 15’
Martedì 3 novembre, ore 12.15
Incontro stampa – due giocatori a disposizione dei media
Mercoledì 4 novembre
nessun incontro stampa
Giovedì 5 novembre
Fine raduno e rientro ai Club
CONTATTI UTILI
Andrea Cimbrico
Media Manager
Mob. +39.320.78.77.687
Park Hotel “La Borghesiana” - Roma
Via della Capanna Murata 120, 00132, Roma
Tel. +39.06.20.72.051
Fax +39.06.20.71.191
www.laborghesiana.net
