Programma stampa Nazionale Italiana Rugby - Roma 1/5 novembre

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2009

TITOLO

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE

Roma, 01/05.11.09

Cari colleghi,

di seguito trovate il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il raduno in programma a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana”, dall’1 al 5 novembre.

Gli orari indicati nel presente programma stampa sono soggetti a variazioni che verranno comunicate tramite email dall’Ufficio Stampa.

Domenica 1 novembre, ore 18.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Inizio raduno

Lunedì 2 novembre, ore 12.00  – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Incontro stampa – assistenti allenatori (Marco, Orlandi, Troncon)

Lunedì 2 novembre, ore 16.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – primi 15’

Martedì 3 novembre, ore 10.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana”

Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – primi 15’

Martedì 3 novembre, ore 12.15

Incontro stampa – due giocatori a disposizione dei media

Mercoledì 4 novembre

nessun incontro stampa

Giovedì 5 novembre

Fine raduno e rientro ai Club

CONTATTI UTILI

Andrea Cimbrico

Media Manager

Mob. +39.320.78.77.687

[email protected]

Park Hotel “La Borghesiana” - Roma

Via della Capanna Murata 120, 00132, Roma

Tel. +39.06.20.72.051

Fax +39.06.20.71.191

www.laborghesiana.net

