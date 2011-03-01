Loading...

PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA, 6/13 MARZO

01/03/2011

PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY Roma, 6/13 marzo 2011 Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana per la settimana di preparazione al test-match di domenica 12 marzo contro la Francia, quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni 2011, è aggiornato come segue: Domenica 6 marzo, ore 15.00 – Roma, Centro Commerciale naturale di Minucciano Evento promozionale – sessione autografi ed incontro stampa Domenica 6 marzo, ore 19.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Inizio raduno Lunedì 7 marzo, ore 12.00 – Park Hotel “La Borghesiana” Incontro stampa – assistenti allenatori (Orlandi, Troncon, Mouneimne, Marco) Lunedì 7 marzo, ore 15.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento Martedì 8 marzo, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Incontro stampa – due giocatori (Bergamasco Mi., Derbyshire) Mercoledì 9 marzo giornata di recupero Giovedì 10 marzo, ore 12.30 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Annuncio formazione v Francia Giovedì 10 marzo, ore 12.45 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Atleti nel XV titolare a disposizione dei media (escluso capitano) Giovedì 10 marzo, ore 15.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento Venerdì 11 marzo, ore 10.55 – Roma, Stadio Flaminio Foto ufficiale Italia Venerdì 11 marzo, ore 11.00 – Roma, Stadio Flaminio Captain’s run – solo riscaldamento Venerdì 11 marzo, ore 12.00 – Roma, Stadio Flaminio Conferenza stampa CT, Capitano Sabato 12 marzo, ore 15.30 – Roma, Stadio Flaminio Italia v Francia Domenica 13 marzo giornata di recupero – annuncio convocati per Scozia v Italia del 19.03
