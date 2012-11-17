Loading...

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 18 NOVEMBRE 2012

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2012

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 18 NOVEMBRE 2012 Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, domenica 18 novembre, primo giorno di avvicinamento alla partita di sabato 24 contro l’Australia all’Artemio Franchi di Firenze: Domenica 18 novembre ore 14.00 – Roma, Hotel Excel Monte Mario Partenza Squadra Nazionale per Firenze – pullman ore 17.00 – Firenze, Centro Tecnico FIGC Coverciano Arrivo Squadra Nazionale a Firenze ore 17.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Incontro stampa – due giocatori a disposizione
