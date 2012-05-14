PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 20/27 MAGGIO 2012
di Redazione
14/05/2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Raduno di Soncino (CR)/Orzinuovi (BS), 20-27 maggio 2012 Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per il raduno in programma presso il Glam Hotel di Soncino (CR) dal 20 al 27 maggio in preparazione all’attività internazionale del giugno 2012. Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del raduno. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email. Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al +39.320.78.77.687. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Domenica 20 maggio ore 19.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Inizio raduno Lunedì 21 maggio ore 9.30 – Orzinuovi (BS), Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori Martedì 22 maggio ore 12.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – giocatori su richiesta (contattare Andrea Cimbrico) Mercoledì 23 maggio ore 12.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – giocatori su richiesta (contattare Andrea Cimbrico) Giovedì 24 maggio ore 12.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – giocatori su richiesta (contattare Andrea Cimbrico) ore 16.00 – Orzinuovi (BS), Campo Comunale Allenamento aperto Venerdì 25 maggio ore 12.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – giocatori su richiesta (contattare Andrea Cimbrico) Domenica 27 maggio Ore 19.00 – Soncino (CR), Glam Hotel Fine raduno CONTATTI UTILI Andrea Cimbrico Media Manager Mob. +39.320.78.77.687 [email protected] Glam Hotel Via Milano 25 26029, Soncino (CR) Tel. +39.0374.83.54.1 www.glamhotel.it
Redazione